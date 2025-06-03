В США предупреждают о риске перегрева смартфонов в жару
Киев • УНН
Apple и Samsung предостерегают от использования телефонов при высоких температурах, это может привести к сокращению срока службы батареи. Чтобы избежать перегрева, советуют не оставлять устройства на солнце.
На фоне прогнозируемого повышения летней жары в Мичигане и остальной части Среднего Запада, производители смартфонов предупредили пользователей об опасных последствиях перегрева гаджетов. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Detroit free press.
Детали
Сделать предупреждение производителей мобильных приборов убедил долгосрочный прогноз погоды от Old Farmer's Almanac и Farmers' Almanac.
Смартфоны линейки iPhone и Galaxy от Samsung разработаны для работы при температуре от 0 до 32 градусов по Фаренгейту.
Apple отмечает, что использование iPhone при очень высоких температурах "может безвозвратно сократить срок службы батареи
Программы и игры также могут перегружать вычислительные возможности телефона, что приводит к его нагреванию.
Apple также предостерегает пользователей от использования устройств в определенном диапазоне температур: от минус 4 градусов до 43 градусов по Фаренгейту.
Дополнительно
Чтобы избежать перегрева смартфонов в жаркую погоду, эксперты советуют:
- не оставлять устройство в автомобиле на солнце;
- избегать прямого солнечного света на телефоне
в течение длительного времени;
- не использовать энергоемкие приложения в условиях
высоких температур;
- выключать ненужные приложения, чтобы уменьшить
нагрузку на процессор;
- использовать режим низкого энергопотребления,
если это возможно.
Ваш iPhone или Galaxy телефон подаст сигналы, когда станет слишком горячим.
Samsung отмечает, что "доступ к определенным функциям может временно зависнуть с целью защиты устройства", когда он превышает пороговые значения температуры. Модели iPhone, и Galaxy, после сообщений о перегреве, все еще будут позволять совершать экстренные звонки.
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