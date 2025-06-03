WhatsApp позволит скрыть номер телефона: появятся уникальные имена пользователей

WhatsApp работает над внедрением одной из самых ожидаемых функций - возможности создания уникального имени пользователя. Это означает, что вскоре не придется делиться своим номером телефона, чтобы начать чат. Нововведение уже тестируется в бета-версии приложения и может появиться в ближайшее время. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Как отмечает издание, WhatsApp, который принадлежит компании Meta, наконец внедряет базовую функцию, которой до сих пор не было - уникальные имена пользователей.

Вместо обязательного использования номера телефона, пользователи смогут создать собственное имя из букв и цифр. Оно должно быть уникальным и не содержать специальных символов (кроме точек или подчеркивания). Также нельзя использовать "www." в начале и домены типа ".com" в конце - чтобы избежать мошенничества или введения в заблуждение.

Зачем это нужно

Прежде всего, как отмечается, это повышает конфиденциальность: не придется раскрывать свой номер людям, с которыми вы не хотите делиться контактами.

Для многих это - долгожданное обновление, которое значительно облегчит взаимодействие в публичных или рабочих чатах, говорится в публикации.

Как только функция станет доступной, при изменении имени пользователя другие увидят оповещения в чате - это поможет избежать путаницы в общении.

Сейчас функция находится на этапе разработки и тестируется в бета-версии приложения (v25.17.10.70), поэтому до широкого релиза еще могут быть изменения. Впрочем, все указывает на то, что внедрение произойдет уже скоро, отмечает издание.

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