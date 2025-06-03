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WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

У WhatsApp тестують функцію унікальних імен користувачів. Тепер не треба буде ділитися номером телефону для початку чату, достатньо буде знати ім'я.

WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів

WhatsApp працює над впровадженням однієї з найочікуваніших функцій — можливості створення унікального імені користувача. Це означає, що невдовзі не доведеться ділитися своїм номером телефону, щоб почати чат. Нововведення вже тестується в бета-версії застосунку і може зʼявитися найближчим часом. Про це пише УНН із посиланням на Mashable.

Деталі

Як зазначає видання, WhatsApp, який належить компанії Meta, нарешті впроваджує базову функцію, якої досі не було — унікальні імена користувачів.

Замість обов’язкового використання номера телефону, користувачі зможуть створити власне ім’я з літер та цифр. Воно має бути унікальним і не містити спеціальних символів (окрім крапок або підкреслення). Також не можна використовувати "www." на початку і домени типу ".com" в кінці — аби уникнути шахрайства чи введення в оману.

Навіщо це потрібно

Насамперед як зазначається, це підвищує конфіденційність: не доведеться розкривати свій номер людям, з якими ви не хочете ділитися контактами.

Для багатьох це — довгоочікуване оновлення, що значно полегшить взаємодію в публічних чи робочих чатах, ідеться у публікації.

Як тільки функція стане доступною, при зміні імені користувача інші побачать сповіщення в чаті — це допоможе уникнути плутанини в спілкуванні.

Наразі функція перебуває на етапі розробки й тестується у бета-версії застосунку (v25.17.10.70), тому до широкого релізу ще можуть бути зміни. Втім, усе вказує на те, що впровадження відбудеться вже скоро, зазначає видання.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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