Meta відсудила $167 млн за атаку шпигунського ПЗ Pegasus
Київ • УНН
Ізраїльська NSO Group зобов'язали виплатити Meta 167,25 млн доларів за злам 1400 користувачів WhatsApp шпигунським ПЗ Pegasus. Meta також спробує заборонити NSO Group націлюватися на WhatsApp.
NSO Group, ізраїльський виробник шпигунського ПЗ, що стоїть за Pegasus, має виплатити Meta 167,25 млн доларів за злом 1400 користувачів WhatsApp. Федеральне журі у Каліфорнії винесло рішення у вівторок після того, як суд визнав NSO Group відповідальною за торішні атаки, повідомляє The Verge, пише УНН.
Деталі
Meta подала до суду на NSO Group у 2019 році після того, як Citizen Lab виявила вразливість, яка дозволяла постачальнику шпигунського ПЗ встановлювати Pegasus через телефонний дзвінок навіть якщо користувачі не брали трубку. Потім Pegasus міг увімкнути камеру та мікрофон користувача, переглядати електронні листи та текстові повідомлення та отримувати доступ до інформації про місцезнаходження. Злам був спрямований проти активістів, журналістів, дипломатів та інших осіб.
Присяжні також присудили Meta 444 719 доларів як компенсацію збитків.
"Сьогоднішній вердикт у справі WhatsApp є важливим кроком вперед для конфіденційності та безпеки, оскільки це перша перемога над розробкою та використанням нелегального шпигунського ПЗ, яке загрожує безпеці та конфіденційності кожного, - заявила Meta у своїй заяві. - Рішення присяжних змусити NSO, відомого іноземного торговця шпигунським програмним забезпеченням, відшкодувати збитки є критичним стримуючим фактором для цієї шкідливої індустрії".
Надалі Meta спробує домогтися судової ухвали, яка забороняє NSO Group націлюватися на WhatsApp. Компанія також опублікувала неофіційні стенограми відеозаписів показань під час судового розгляду та заявила, що зробить пожертву організаціям захисту цифрових прав, які працюють над захистом користувачів від шпигунського ПЗ.
Представник NSO Group Джил Лайнер заявив, що компанія "ретельно вивчить деталі вердикту та скористається відповідними правовими засобами, включаючи подальший розгляд та апеляцію".
Доповнення
Apple також подала до суду NSO Group за націлювання на користувачів iPhone за допомогою Pegasus.