Meta отсудила $167,25 млн за атаку шпионского ПО Pegasus
Киев • УНН
Израильская NSO Group обязали выплатить Meta 167,25 млн долларов за взлом 1400 пользователей WhatsApp шпионским ПО Pegasus. Meta также попытается запретить NSO Group нацеливаться на WhatsApp.
NSO Group, израильский производитель шпионского ПО, стоящий за Pegasus, должна выплатить Meta 167,25 млн долларов за взлом 1400 пользователей WhatsApp. Федеральное жюри в Калифорнии вынесло решение во вторник после того, как суд признал NSO Group ответственной за прошлогодние атаки, сообщает The Verge, пишет УНН.
Детали
Meta подала в суд на NSO Group в 2019 году после того, как Citizen Lab обнаружила уязвимость, которая позволяла поставщику шпионского ПО устанавливать Pegasus через телефонный звонок даже если пользователи не брали трубку. Затем Pegasus мог включить камеру и микрофон пользователя, просматривать электронные письма и текстовые сообщения и получать доступ к информации о местонахождении. Взлом был направлен против активистов, журналистов, дипломатов и других лиц.
Присяжные также присудили Meta 444 719 долларов в качестве компенсации убытков.
"Сегодняшний вердикт по делу WhatsApp является важным шагом вперед для конфиденциальности и безопасности, поскольку это первая победа над разработкой и использованием нелегального шпионского ПО, которое угрожает безопасности и конфиденциальности каждого, - заявила Meta в своем заявлении. - Решение присяжных заставить NSO, известного иностранного торговца шпионским программным обеспечением, возместить убытки является критическим сдерживающим фактором для этой вредной индустрии".
В дальнейшем Meta попытается добиться судебного предписания, запрещающего NSO Group нацеливаться на WhatsApp. Компания также опубликовала неофициальные стенограммы видеозаписей показаний во время судебного разбирательства и заявила, что сделает пожертвование организациям защиты цифровых прав, которые работают над защитой пользователей от шпионского ПО.
Представитель NSO Group Джил Лайнер заявил, что компания "тщательно изучит детали вердикта и воспользуется соответствующими правовыми средствами, включая дальнейшее рассмотрение и апелляцию".
Дополнение
Apple также подала в суд NSO Group за нацеливание на пользователей iPhone с помощью Pegasus.