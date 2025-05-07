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Meta отсудила $167,25 млн за атаку шпионского ПО Pegasus

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Израильская NSO Group обязали выплатить Meta 167,25 млн долларов за взлом 1400 пользователей WhatsApp шпионским ПО Pegasus. Meta также попытается запретить NSO Group нацеливаться на WhatsApp.

Meta отсудила $167,25 млн за атаку шпионского ПО Pegasus

NSO Group, израильский производитель шпионского ПО, стоящий за Pegasus, должна выплатить Meta 167,25 млн долларов за взлом 1400 пользователей WhatsApp. Федеральное жюри в Калифорнии вынесло решение во вторник после того, как суд признал NSO Group ответственной за прошлогодние атаки, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Meta подала в суд на NSO Group в 2019 году после того, как Citizen Lab обнаружила уязвимость, которая позволяла поставщику шпионского ПО устанавливать Pegasus через телефонный звонок даже если пользователи не брали трубку. Затем Pegasus мог включить камеру и микрофон пользователя, просматривать электронные письма и текстовые сообщения и получать доступ к информации о местонахождении. Взлом был направлен против активистов, журналистов, дипломатов и других лиц.

Присяжные также присудили Meta 444 719 долларов в качестве компенсации убытков.

"Сегодняшний вердикт по делу WhatsApp является важным шагом вперед для конфиденциальности и безопасности, поскольку это первая победа над разработкой и использованием нелегального шпионского ПО, которое угрожает безопасности и конфиденциальности каждого, - заявила Meta в своем заявлении. - Решение присяжных заставить NSO, известного иностранного торговца шпионским программным обеспечением, возместить убытки является критическим сдерживающим фактором для этой вредной индустрии".

В дальнейшем Meta попытается добиться судебного предписания, запрещающего NSO Group нацеливаться на WhatsApp. Компания также опубликовала неофициальные стенограммы видеозаписей показаний во время судебного разбирательства и заявила, что сделает пожертвование организациям защиты цифровых прав, которые работают над защитой пользователей от шпионского ПО.

Представитель NSO Group Джил Лайнер заявил, что компания "тщательно изучит детали вердикта и воспользуется соответствующими правовыми средствами, включая дальнейшее рассмотрение и апелляцию".

Дополнение

Apple также подала в суд NSO Group за нацеливание на пользователей iPhone с помощью Pegasus.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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