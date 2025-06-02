Apple оскаржує вимогу ЄС щодо обміну інформацією з технологічними конкурентами - Axios
Київ • УНН
Apple подала апеляцію на вимоги Єврокомісії щодо розкриття даних користувачів стороннім розробникам згідно з DMA. Компанія вважає, що це порушує конфіденційність та обмежує інновації.
Apple подала апеляцію на специфікації Європейської комісії щодо того, як компанія дотримується своїх вимог до сумісності, які зобов'язують її надавати інформацію про користувачів стороннім розробникам у межах закону про цифрові ринки (DMA), згідно з джерелом, знайомим із ситуацією, повідомляє Axios, пише УНН.
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Apple продовжує рішуче виступати проти вимог DMA, які, за словами компанії, змушують її відмовитися від своєї інтелектуальної власності та порушити конфіденційність користувачів.
Крайній термін для оскарження цієї конкретної вимоги - 30 травня.
Вимоги до сумісності покликані надати іншим виробникам пристроїв та розробникам додатків доступ до функцій Apple, які зазвичай є ексклюзивними для продуктів Apple, включаючи приєднання по WiFi і сповіщення на смарт-годинниках і гарнітурах сторонніх виробників.
Apple та Meta були першими компаніями, які отримали штрафи по DMA у квітні.
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За словами представника Apple, відповідно до вимог DMA до сумісності такі компанії, як Meta, Google, Garmin та Spotify, запросили у Apple вміст сповіщень користувачів та збережені мережі Wi-Fi, "надавши їм можливість доступу до особистої інформації, яку навіть Apple не бачить".
Представник додав: "Зрештою ці глибоко помилкові правила, націлені тільки на Apple - і ні на яку іншу компанію - серйозно обмежать нашу здатність поставляти інноваційні продукти та функції до Європи, що призведе до погіршення досвіду користувача для наших європейських клієнтів".