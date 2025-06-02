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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Apple оспаривает требование ЕС об обмене информацией с технологическими конкурентами - Axios

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Apple подала апелляцию на требования Еврокомиссии о раскрытии данных пользователей сторонним разработчикам согласно DMA. Компания считает, что это нарушает конфиденциальность и ограничивает инновации.

Apple оспаривает требование ЕС об обмене информацией с технологическими конкурентами - Axios
apple.com

Apple подала апелляцию на спецификации Европейской комиссии относительно того, как компания соблюдает свои требования к совместимости, которые обязывают ее предоставлять информацию о пользователях сторонним разработчикам в рамках закона о цифровых рынках (DMA), согласно источнику, знакомому с ситуацией, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Apple продолжает решительно выступать против требований DMA, которые, по словам компании, заставляют ее отказаться от своей интеллектуальной собственности и нарушить конфиденциальность пользователей.

Крайний срок для обжалования этого конкретного требования - 30 мая.

Требования к совместимости призваны предоставить другим производителям устройств и разработчикам приложений доступ к функциям Apple, которые обычно являются эксклюзивными для продуктов Apple, включая подключение по WiFi и уведомления на смарт-часах и гарнитурах сторонних производителей.

Apple и Meta были первыми компаниями, получившими штрафы по DMA в апреле.

ЕС оштрафовал Apple и Meta на почти $800 млн23.04.25, 14:53 • 4840 просмотров

По словам представителя Apple, в соответствии с требованиями DMA к совместимости такие компании, как Meta, Google, Garmin и Spotify, запросили у Apple контент уведомлений пользователей и сохраненные сети Wi-Fi, "предоставив им возможность доступа к личной информации, которую даже Apple не видит".

Представитель добавил: "В конечном итоге эти глубоко ошибочные правила, нацеленные только на Apple - и ни на какую другую компанию - серьезно ограничат нашу способность поставлять инновационные продукты и функции в Европу, что приведет к ухудшению пользовательского опыта для наших европейских клиентов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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