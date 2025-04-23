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Financial Times

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ЕС оштрафовал Apple и Meta на почти $800 млн

Киев • УНН

 • 2044 просмотра

Евросоюз оштрафовал Apple на 570 млн долларов, а Meta - на 228 млн долларов за нарушение закона о цифровых рынках. Это стало первым применением этого закона, направленного на честную конкуренцию.

ЕС оштрафовал Apple и Meta на почти $800 млн

Европейский Союз оштрафовал компании Apple и Meta на общую сумму 797 млн долларов в рамках первого применения своего закона о цифровой конкуренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, сообщила в среду, что оштрафовала Apple и материнскую компанию Facebook Meta на 500 миллионов евро (570 миллионов долларов) и 200 миллионов евро (228 миллионов долларов) соответственно", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что наказание за нарушение закона ЕС о цифровых рынках происходят на фоне нападок администрации Трампа на Евросоюз. Правительство США считает несправедливым нацеливанием Европейского Союза на американские компании.

Дополнительно

Закон о цифровой конкуренции Европейского Союза вступил в силу 1 ноября 2022 года и имеет целью сделать цифровую экономику более справедливой и конкурентоспособной. Закон также направлен на борьбу со злоупотреблением доминирующим положением, чтобы позволить новым игрокам выходить на рынок.

Ранее УНН писал, что более 100 европейских технологических компаний и организаций обратились к Еврокомиссии с призывом кардинально изменить подход к цифровой инфраструктуре, уменьшив зависимость от американских технологий. 

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаТехнологии
Европейская комиссия
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