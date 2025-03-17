Європейські технологічні компанії виступають за розвиток "євростеку" та зменшення залежності від США

Понад 100 європейських технологічних компаній та організацій звернулися до Єврокомісії із закликом кардинально змінити підхід до цифрової інфраструктури, зменшивши залежність від американських технологій. Про це повідомляє TechCrunch, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у відкритому листі президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і керівнику цифрового управління ЄС Хенне Вірккунену більше ніж 80 осіб, які підписали його (що представляють близько 100 організацій), заявили, що хочуть, щоб регіональні законодавці переосмислили поточні заходи підтримки, зосередивши їх на сприянні впровадженню вітчизняних альтернатив із найвищим комерційним потенціалом - від застосунків, платформ і моделей штучного інтелекту до чипів, обчислень, сховищ і під'єднань.

Компанії, що охоплюють такі сфери, як хмарні технології, телекомунікації, оборона, а також кілька регіональних асоціацій бізнесу та стартапів, підписали лист, який було надіслано до Комісії в неділю, закликаючи блок перевести свою технологічну стратегію на квазівійськову основу, взявши на себе зобов'язання підтримувати "суверенну цифрову інфраструктуру".

План спрямований на зниження залежності від іноземних великих технологічних компаній шляхом активного сприяння розвитку так званого "євростеку".

Ідея європейської цифрової інфраструктури не виникла з повітря - у січні було опубліковано статтю Euro Stack, написану, зокрема, економісткою з питань конкуренції Христиною Каффаррою, в якій цю стратегію викладено в деяких деталях.

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За останні півроку на конференціях також велися окремі обговорення можливостей європейців скористатися геополітично складним моментом, щоб наполягти на ухваленні ЄС стратегії цифрової промисловості, яка була б безпосередньо орієнтована на підтримку місцевих інновацій.

"Уявіть собі Європу без інтернет-пошуку, електронної пошти або офісного програмного забезпечення. Це означало б повний розвал нашого суспільства. Звучить нереалістично? Щось схоже щойно сталося з Україною", - розповів TechCrunch Вольфганг Ольс, головний операційний директор берлінської пошукової системи з висаджування дерев Ecosia - одного з тих, хто підписав лист і хто вже робив кроки, спрямовані на зниження своєї залежності від постачальників великих технологічних компаній США.

Трамп відключив доступ до життєво важливих інфраструктур, тому що Україна не була готова поступитися своєю землею і передати свої корисні копалини. Європейцям потрібен суверенітет у критично важливих інфраструктурах, і вони охоплюють не тільки енергетику та охорону здоров'я, але, безумовно, і цифрові - сказав Оелс.

У посланні коаліції міститься перша порада щодо дій стосовно європейської технологічної галузі, а також суворе попередження про небезпеки, які несе блоку збереження його нинішнього становища.

Прихильники Euro Stack припускають, що без термінових заходів зі стимулювання попиту на європейські технології існує ризик того, що американські гіперскейлери повністю захоплять критично важливу цифрову інфраструктуру в таких галузях, як хмарні обчислення. Вони відкрито прогнозують, що: "Європа втратить цифрові інновації та зростання продуктивності без масштабних і термінових змін".

За нинішніх темпів наша залежність від неєвропейських технологій стане майже повною менш ніж за три роки - попереджають вони.

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Що пропонує коаліція технологічної галузі:

Мандат "Купуйте європейське"

Вимагається, щоб державні органи ЄС принаймні частину своїх цифрових потреб закуповували у європейських постачальників, підтримуючи таким чином місцевих виробників. Це має стимулювати попит і залучати інвестиції.

Інвестиції у цифрову інфраструктуру

Пропонується створення Суверенного інфраструктурного фонду для підтримки інвестицій у ключові технологічні галузі, зокрема мікросхеми та квантові обчислення.

Об’єднання та федерація

Заохочення європейських технологічних компаній до спільної роботи, стандартизації та інтеграції для створення спільних платформ і інфраструктури, що дозволить краще конкурувати з американськими гігантами.

"Це означає, що нам знову доведеться працювати з галуззю для швидкої інвентаризації ресурсів, підтримувати рішення з відкритим вихідним кодом і сумісність (як у технічному, так і в комерційному плані), об'єднувати "кращі у своєму класі" наявні активи, підтримувати впровадження інтеграційних платформ і низькі бар'єри відповідності - водночас дотримуючись вимог локалізації та безпеки", - ідеться в листі, - виступаючи за те, щоб пріоритет надавали "проєктам, які розв'язують основні інфраструктурні потреби, як-от автономність і безпека".

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Підтримка місцевих стартапів

Підтримка європейських стартапів через створення механізмів субсидій і стимулів для переходу на вітчизняних постачальників та інвестування в інноваційні проєкти.

Переосмислення стратегії цифрового суверенітету Пропозиція перегляду наявних стратегій ЄС у сфері цифрового суверенітету, акцентуючи на реальних комерційних інвестиціях, а не лише на академічних чи експериментальних НДДКР.

Захист даних і суверенітет

Впровадження вимог для державних та приватних хмарних сервісів, щоб забезпечити збереження конфіденційних даних європейських користувачів у суверенних хмарах, захищених від неєвропейських екстериторіальних законів.