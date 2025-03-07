ЄС робить саме те, що хоче Трамп. Йому все ще байдуже - Politico

Європейські лідери благають президента США Дональда Трампа дозволити їм приєднатися до мирних переговорів щодо України та роблять, що він хоче. Питання в тому, чи чує їх Трамп. Politico розповіло про результат зустрічі на саміті ЄС 6 березня, передає УНН.

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Як пише Politico, коли справа доходить до припинення російсько-української війни, "Дональд Трамп уже почав ділити Україну на вечерю з володимиром путіним, і немає жодних ознак того, що він не продовжить їсти Європейський Союз на десерт".

Видання зазначає, що у четвер лідери ЄС зробили перші кроки до того, щоб спробувати зірвати банкет сильного лідера, поки не пізно.

Усі 27 лідерів ЄС погодилися зробити саме те, чого Трамп вимагав роками: радикально посилити свою оборону за допомогою інвестицій - потенційно на загальну суму 800 мільярдів євро - що може просто означати, що вони можуть подбати про себе, не "халявно" покладаючись на американську допомогу, пише видання.

За одним передбачуваним винятком в особі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вони навіть пообіцяли більше розщедритися і терміново відправити Києву більше зброї та грошей, на тлі того, як Трамп скорочує військові поставки і припиняє ділитися секретними розвідданими з Україною.

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У найближчі два тижні чиновники в Брюсселі гаряче опрацьовуватимуть деталі плану. Якщо це буде реалізовано, це дозволить урядам ЄС змінювати свої правила витрачання коштів, щоб спрямовувати кошти на всі види військового потенціалу - від ракет і боєприпасів до безпілотників, засобів електронної боротьби та протиповітряної оборони. Лідери (окрім Орбана) також вимагали від Єврокомісії терміново спрямувати обіцяні гроші на негайні військові потреби України.

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20-21 березня відбудеться черговий саміт ЄС, коли знову обговорюватимуться ці ж питання з метою домовитися про більш конкретні дії.

Запобігання 3-й світовій війні

Європейські чиновники заявляють, що як для стандартів ЄС це ще швидко. На неформальному саміті місяць тому вони говорили про рух у напрямку плану посилення оборони до червня.

Politico зазначає, що ЄС переживає трансформацію з мирного проєкту, який виріс із уламків Другої світової війни, в оборонний альянс, створений для запобігання Третій.

"Але реальність така, що попри всі зусилля ЄС - а кроки, вжиті останніми днями, безумовно, не безглузді - справжні розмови про Україну та майбутнє європейської безпеки відбуваються деінде", - пише Politico.

Politico заявляє, що майже благальними тонами лідери виклали свої "принципи" мирної угоди між Україною та росією в заключному комюніке саміту. Вони включали вже давно затерті фрази про те, що "неможливо вести переговори щодо України без України" і, досить сумно, що "не можуть бути жодні переговори, які впливають на європейську безпеку, без участі Європи".

Щоб уникнути сумнівів, вони додали: "Українська, європейська, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов’язані".

"Спробуйте сказати це Трампу. Щоб бути чесними щодо ЄС, вони вже зробили це", - підкреслило Politico.

Як пише Politico, більш радісними новинами є те, що Президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам ЄС під час обіду, що його команда відновила переговори з офіційними особами Трампа.

Пізніше з’явилося більше ознак потепління у відносинах між Трампом і Україною після минулого тижневої атаки в Овальному кабінеті: Зеленський заявив, що поїде до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом. Після того його команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

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Сам Трамп, як зазначається, сказав, що попрямує до Саудівської Аравії, зазначивши, що, на його думку, Україна зараз хоче угоди, хоча він не підтвердив, що буде прагнути досягти угоди наступного тижня.

"Одне здається досить ясним: шансів, що ЄС буде запрошено, практично немає", - підкреслює Politico.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, схоже, налаштовані продовжувати брати на себе ініціативу щодо надсилання військ в Україну для підтримки миру, попри розпливчасті посилання у висновках саміту ЄС щодо вивчення того, чи можуть оборонні структури блоку відіграти певну роль.

Коаліція охочих

Стармер буде серед країн-союзників, які не входять до ЄС, які в п'ятницю вранці під час відеодзвінка отримають від фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти інформацію про хід обговорень на саміті.

Помітна участь Сполученого Королівства, яке вийшло з ЄС п’ять років тому, є ще одним свідченням того, що формальні структури, які десятиліттями слугували для організації пріоритетів Заходу, наздогнані подіями, пише видання.

Представники Стармера стверджують, що близько 20 країн готові в тій чи іншій формі приєднатися до європейської миротворчої місії.

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Каллас, голова дипломатії ЄС, визнала нову спеціальну реальність у четвер, коли сказала, що підтримка України буде "коаліцією охочих", навіть за формальним столом саміту в Брюсселі (тезу, яку Угорщина знову довела).

Як вказує Politico, як може засвідчити сама Каллас після того, як Рубіо відмовився зустрітися з нею, найбільше питання полягає в тому, чи готовий Трамп взагалі щось зробити, щоб допомогти Європі.