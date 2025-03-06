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ЄС розгляне створення нового інструменту позик на 150 мільярдів євро для зміцнення оборони

Київ • УНН

 • 18762 перегляди

Європейська Рада ухвалила рішення щодо зміцнення європейської оборони та безпеки.

ЄС розгляне створення нового інструменту позик на 150 мільярдів євро для зміцнення оборони

Європейська Рада закликає до посилення обороноздатності ЄС. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

6 березня 2025 року Європейська Рада ухвалила низку рішень щодо зміцнення європейської оборони, наголосивши на необхідності самостійного реагування на виклики безпеки. Лідери ЄС підкреслили, що агресія з боку рф проти України є загрозою не лише для регіону, а й для всього Європейського Союзу, що вимагає невідкладних дій. 

Задля посилення безпеки ЄС планує прискорити мобілізацію ресурсів та фінансування, зменшити стратегічну залежність і зміцнити оборонно-промислову базу.

У цьому контексті Європейський Союз прискорить мобілізацію необхідних інструментів і фінансування для зміцнення безпеки Європейського Союзу та захисту наших громадян. Роблячи це, Союз посилить свою загальну оборонну готовність, зменшить свою стратегічну залежність, усуне критичні прогалини в спроможності та відповідно зміцнить європейську оборонну технологічну та промислову базу в усьому Союзі, щоб він міг краще постачати обладнання в необхідних кількостях і прискореними темпами. Це також сприятиме підвищенню європейської промислової та технологічної конкурентоспроможності

- йдеться в повідомленні.

Одним із ключових рішень стало погодження на розгляд пропозиції щодо нового інструменту фінансування оборони у розмірі 150 мільярдів євро, а також заклик до координації військових закупівель та стимулювання приватних інвестицій у оборонну галузь. 

Серед пріоритетів ЄС – розширення можливостей у протиповітряній обороні, артилерійських системах, безпілотних технологіях та кібербезпеці. Окрему увагу приділено захисту східних кордонів ЄС та підготовці до саміту НАТО в червні 2025 року. 

Посилення обороноздатності ЄС: щоб запобігти нападу рф, європейський інвестбанк зніме обмеження на фінансування оборони04.03.25, 18:51 • 18041 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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