ЄС розгляне створення нового інструменту позик на 150 мільярдів євро для зміцнення оборони
Київ • УНН
Європейська Рада ухвалила рішення щодо зміцнення європейської оборони та безпеки.
Європейська Рада закликає до посилення обороноздатності ЄС. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу, передає УНН.
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6 березня 2025 року Європейська Рада ухвалила низку рішень щодо зміцнення європейської оборони, наголосивши на необхідності самостійного реагування на виклики безпеки. Лідери ЄС підкреслили, що агресія з боку рф проти України є загрозою не лише для регіону, а й для всього Європейського Союзу, що вимагає невідкладних дій.
Задля посилення безпеки ЄС планує прискорити мобілізацію ресурсів та фінансування, зменшити стратегічну залежність і зміцнити оборонно-промислову базу.
У цьому контексті Європейський Союз прискорить мобілізацію необхідних інструментів і фінансування для зміцнення безпеки Європейського Союзу та захисту наших громадян. Роблячи це, Союз посилить свою загальну оборонну готовність, зменшить свою стратегічну залежність, усуне критичні прогалини в спроможності та відповідно зміцнить європейську оборонну технологічну та промислову базу в усьому Союзі, щоб він міг краще постачати обладнання в необхідних кількостях і прискореними темпами. Це також сприятиме підвищенню європейської промислової та технологічної конкурентоспроможності
Одним із ключових рішень стало погодження на розгляд пропозиції щодо нового інструменту фінансування оборони у розмірі 150 мільярдів євро, а також заклик до координації військових закупівель та стимулювання приватних інвестицій у оборонну галузь.
Серед пріоритетів ЄС – розширення можливостей у протиповітряній обороні, артилерійських системах, безпілотних технологіях та кібербезпеці. Окрему увагу приділено захисту східних кордонів ЄС та підготовці до саміту НАТО в червні 2025 року.
Посилення обороноздатності ЄС: щоб запобігти нападу рф, європейський інвестбанк зніме обмеження на фінансування оборони04.03.25, 18:51 • 18041 перегляд