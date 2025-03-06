ЕС рассмотрит создание нового инструмента кредитования на 150 миллиардов евро для укрепления обороны
Киев • УНН
Европейский совет принял решение о укреплении европейской обороны и безопасности.
Европейский Совет призывает к усилению обороноспособности ЕС. Об этом сообщает Совет Европейского Союза, передает УНН.
Детали
6 марта 2025 года Европейский Совет принял ряд решений по укреплению европейской обороны, подчеркнув необходимость самостоятельного реагирования на вызовы безопасности. Лидеры ЕС отметили, что агрессия со стороны РФ против Украины представляет угрозу не только для региона, но и для всего Европейского Союза, что требует неотложных действий.
Для усиления безопасности ЕС планирует ускорить мобилизацию ресурсов и финансирования, уменьшить стратегическую зависимость и укрепить оборонно-промышленную базу.
В этом контексте Европейский Союз ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности Европейского Союза и защиты наших граждан. Делая это, Союз усилит свою общую оборонную готовность, уменьшит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в возможностях и соответственно укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу по всему Союзу, чтобы он мог лучше поставлять оборудование в необходимых количествах и ускоренными темпами. Это также будет способствовать повышению европейской промышленной и технологической конкурентоспособности
Одним из ключевых решений стало согласование на рассмотрение предложения о новом инструменте финансирования обороны в размере 150 миллиардов евро, а также призыв к координации военных закупок и стимулированию частных инвестиций в оборонную отрасль.
Среди приоритетов ЕС – расширение возможностей в противовоздушной обороне, артиллерийских системах, беспилотных технологиях и кибербезопасности. Отдельное внимание уделено защите восточных границ ЕС и подготовке к саммиту НАТО в июне 2025 года.
Укрепление обороноспособности ЕС: чтобы предотвратить нападение РФ, Европейский инвестиционный банк снимет ограничения на финансирование обороны04.03.25, 18:51 • 18038 просмотров