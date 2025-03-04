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Укрепление обороноспособности ЕС: чтобы предотвратить нападение РФ, Европейский инвестиционный банк снимет ограничения на финансирование обороны

Киев • УНН

 • 18039 просмотра

Европейский инвестиционный банк планирует снять ограничения на финансирование оборонных проектов. Решение является частью более широких усилий ЕС по укреплению оборонного потенциала.

Укрепление обороноспособности ЕС: чтобы предотвратить нападение РФ, Европейский инвестиционный банк снимет ограничения на финансирование обороны

Накануне оборонного саммита в четвер анонсируются меры "поштовха" ЕС к увеличению финансирования обороны в рамках цели сдерживания будущей атаки РФ.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), финансовое учреждение Европейского Союза (ЕС), объявил во вторник, что снимет ограничения на финансирование оборонных проектов, а также расширит сферу приемлемых проектов, сохраняя при этом запрет на финансирование вооружений и боеприпасов.

Глава ЕИБ Надя Кальвино заявила, что меры ЕИБ будут частью более широких усилий ЕС, направленных на увеличение финансирования обороны, поскольку блок из 27 стран стремится предотвратить любую будущую российскую атаку.

Мы намерены предложить на следующем заседании правления ЕИБ в марте дальнейшую корректировку критериев приемлемости... Мы намерены предложить пересмотреть нашу операционную структуру... с амбициозным финансовым и капитальным распределением, которое будет определяться ежегодно

- заявила Надя Кальвино в письме, которое цитирует Reuters

Благодаря новому подходу ЕИБ открывается путь к кредитованию масштабных стратегических проектов:

защита сухопутных границ,

военная мобильность,

критическая инфраструктура,

разминирование и дезактивация,

космос, кибербезопасность, технологии защиты от помех,

военное оборудование и средства, беспилотники,

защита от биологической угрозы и инфраструктуры морского дна,

критическое сырьё и исследования.

Новый подход ЕИБ также является сигналом для инвесторов и других банков о том, что безопасность и оборона являются общественными благами, которые стоит поддерживать

Напоминаем

Урсула фон дер Ляйен представила план "переоснащения Европы" с новыми финансовыми инструментами. План предполагает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.

Украина значительно увеличила количество новых образцов вооружения: 90% - отечественного производства01.03.25, 18:09 • 42700 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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