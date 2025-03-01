Украина значительно увеличила количество новых образцов вооружения: 90% - отечественного производства

В феврале 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 100 новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), из которых более 90% - разработки украинских предприятий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было кодифицировано около 60 образцов ВВТ и только около трети из них были украинского производства,

Среди новых образцов, которые прошли кодификацию, в частности, беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), авиационное оборудование и автотехника.

Кроме того, с начала года уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 10 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Инновационные образцы оружия быстро меняют картину войны. Воздушные дроны обеспечивают разведку, ситуационный контроль поля боя, сами выступают как средства поражения вражеских целей. Сейчас дроны стоимостью 500 долларов поражают вражеские цели, которые стоят десятки, а то и сотни тысяч долларов. Для эффективной борьбы с ресурсно более мощной страной-агрессором должны достичь доминирования в развитии новых инструментов войны и их масштабирования. Мы должны выиграть технологическую гонку у врага. Украинские беспилотники, системы РЭБ, разведки, средства поражения должны превосходить по своим ТТХ вражеские образцы. Арифметика войны в нашем случае это о повышении летальности и эффективности использования средств,