Україна значно збільшила кількість нових зразків озброєння: 90% - вітчизняного виробництва

У лютому 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 90% – розробки українських підприємств. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків ОВТ і лише близько третини з них були українського виробництва,

Серед нових зразків, які пройшли кодифікацію, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ), авіаційне обладнання та автотехніка.

Крім того, від початку року вже кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

Інноваційні зразки зброї швидко змінюють картину війни. Повітряні дрони забезпечують розвідку, ситуаційний контроль поля бою, самі виступають як засоби ураження ворожих цілей. Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то і сотні тисяч доларів. Для ефективної боротьби із ресурсно потужнішою країною-агресором маємо досягти домінування у розвитку нових інструментів війни та їхнього масштабування. Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога. Українські безпілотники, системи РЕБ, розвідки, засоби ураження мають переважати за своїми ТТХ ворожі зразки. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів,