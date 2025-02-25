Міноборони планує укласти трирічні контракти з виробниками озброєння: що відомо

ukenru
15 березня, 19:03 • 120283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181282 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145882 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137740 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116774 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107595 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102923 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140576 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134006 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128022 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 30495 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 31959 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 41921 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 29459 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 35112 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140579 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139604 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273738 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302607 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238490 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 6705 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54682 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111102 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134008 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116440 перегляди
Актуальне
Міноборони планує укласти трирічні контракти з виробниками озброєння: що відомо

Міноборони планує укласти трирічні контракти з виробниками озброєння: що відомо

Київ • УНН

 • 43976 перегляди

Міністерство оборони готує трирічні контракти з українськими виробниками озброєння на основі потреб Генштабу. Виробники мають забезпечити 50% локалізації та серійне виробництво.

Міністерство оборони обговорило з українськими виробниками озброєння можливості укладання трирічних контрактів. Це забезпечить стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності ЗСУ. Відомство вже підготувало список на основі потреб, визначених Генштабом. Про це повідомило Міноборони, передає УНН.

Разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки… Укладення довгострокових контрактів з її виробниками покликане забезпечити надійність постачання цієї необхідної зброї 

– сказав перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони підтвердило свою позицію щодо пріоритетної підтримки вітчизняних виробників у забезпеченні армії озброєнням та технікою. Виробник має пройти кодифікацію, здійснювати серійне виробництво, забезпечити рівень локалізації не менше ніж на 50%.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати роботу, залучати інвестиції та розвивати технології.

Закупівельна агенція Міноборони вже уклала контрактів на 208 млрд гривень з українськими виробниками. За ці кошти ЗСУ отримують артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, бойові броньовані машини, вантажівки, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери тощо.

Нагадаємо

Міноборони перероблятиме відпрацьовану гуму з військової техніки для потреб Збройних сил. Планується заощадити на утилізації матеріалу і перетворити тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс. На складах зберігається понад 6 000 тонн шин, утилізація яких коштує від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн. Тому вирішено створити власну лінію з переробки. Обладнання вже закуплено та монтується в одній з військових частин.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами