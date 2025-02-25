Міноборони планує укласти трирічні контракти з виробниками озброєння: що відомо

Міністерство оборони обговорило з українськими виробниками озброєння можливості укладання трирічних контрактів. Це забезпечить стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності ЗСУ. Відомство вже підготувало список на основі потреб, визначених Генштабом. Про це повідомило Міноборони, передає УНН.

Разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки… Укладення довгострокових контрактів з її виробниками покликане забезпечити надійність постачання цієї необхідної зброї – сказав перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Міноборони підтвердило свою позицію щодо пріоритетної підтримки вітчизняних виробників у забезпеченні армії озброєнням та технікою. Виробник має пройти кодифікацію, здійснювати серійне виробництво, забезпечити рівень локалізації не менше ніж на 50%.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати роботу, залучати інвестиції та розвивати технології.

Закупівельна агенція Міноборони вже уклала контрактів на 208 млрд гривень з українськими виробниками. За ці кошти ЗСУ отримують артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, бойові броньовані машини, вантажівки, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери тощо.

Нагадаємо

Міноборони перероблятиме відпрацьовану гуму з військової техніки для потреб Збройних сил. Планується заощадити на утилізації матеріалу і перетворити тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс. На складах зберігається понад 6 000 тонн шин, утилізація яких коштує від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн. Тому вирішено створити власну лінію з переробки. Обладнання вже закуплено та монтується в одній з військових частин.