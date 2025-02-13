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Перероблятимуть для потреб ЗСУ: у Міноборони знайшли нове застосування для старих шин з військової техніки

Перероблятимуть для потреб ЗСУ: у Міноборони знайшли нове застосування для старих шин з військової техніки

Київ • УНН

 • 130120 перегляди

Міністерство оборони України запускає проєкт з переробки відпрацьованої гуми від військової техніки. Тисячі тонн старих шин перероблятимуть на корисні матеріали для ремонтних підрозділів ЗСУ.

Міністерство оборони перероблятиме відпрацьовану гуму з військової техніки для потреб Збройних сил України. Про це повідомляється на Telegram-каналі відомства, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Міноборони планує заощадити на утилізації матеріалу і перетворити "тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс".

Держсекретар Міноборони Нікіта Нікітенко зазначив, що це підвищить ефективність роботи та зменшить витрати. На складах, як повідомили у Міноборони, зберігається понад 6 000 тонн шин, утилізація яких коштує від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн. Тому вирішено створити власну лінію з переробки, яка забезпечить ремонтні підрозділи ЗСУ, наприклад, гумовими матами, а в разі надлишку – і цивільні підприємства, вказав начальник управління утилізації Міноборони Олег Коваль.

Як повідомляється, обладнання вже закуплено та монтується в одній з військових частин.

"Встановлюється обладнання, яке буде переробляти зношені шини на продукцію для ремонтних підрозділів ЗСУ - і це лише початок", - ідеться у повідомленні.

Потужність – 1 000 тонн сировини на рік з випуском продукції на 1,2 млн грн щомісяця та річною економією до 15 млн грн. Монтаж лінії завершено на 80%, запуск планується в березні. Уже зібрано 3 000 тонн сировини.

Сирський зустрівся з головою Військового комітету НАТО. Говорили про потреби ЗСУ та перехід на корпусну систему08.02.25, 19:11 • 47575 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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