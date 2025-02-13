Будут перерабатывать для нужд ВСУ: в Минобороны нашли новое применение для старых шин с военной техники
Киев • УНН
Министерство обороны Украины запускает проект по переработке отработанной резины от военной техники. Тысячи тонн старых шин будут перерабатывать на полезные материалы для ремонтных подразделений ВСУ.
Министерство обороны будет перерабатывать отработанную резину с военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на Telegram-канале ведомства, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Минобороны планирует сэкономить на утилизации материала и превратить «тысячи тонн старой резины в полезный ресурс».
Госсекретарь Минобороны Никита Никитенко отметил, что это повысит эффективность работы и уменьшит расходы. На складах, как сообщили в Минобороны, хранится более 6 000 тонн шин, утилизация которых стоит от 200 до 400 тыс. грн за 1 000 тонн. Поэтому решено создать собственную линию по переработке, которая обеспечит ремонтные подразделения ВСУ, например, резиновыми матами, а в случае излишка - и гражданские предприятия, указал начальник управления утилизации Минобороны Олег Коваль.
Как сообщается, оборудование уже закуплено и монтируется в одной из воинских частей.
«Устанавливается оборудование, которое будет перерабатывать изношенные шины на продукцию для ремонтных подразделений ВСУ - и это только начало», - говорится в сообщении.
Мощность - 1 000 тонн сырья в год с выпуском продукции на 1,2 млн грн ежемесячно и годовой экономией до 15 млн грн. Монтаж линии завершен на 80%, запуск планируется в марте. Уже собрано 3 000 тонн сырья.
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