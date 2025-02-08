Сырский встретился с главой Военного комитета НАТО. Говорили о потребностях ВСУ и переходе на корпусную систему
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Обсудили потребности в вооружении и переход армии на корпусную систему управления.
Главком ВСУ Александр Сырский провел встречу с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках его первого визита в Украину, передает УНН.
Проинформировал адмирала Драгоне о текущих потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике и о ситуации на линии боевого соприкосновения, которая остается сложной
Главком ВСУ добавил, что на этом фоне продолжается реформа для улучшения системы управления войсками в зоне боевых действий.
"Переводим их на корпусную систему, чтобы повысить эффективность управления. В то же время нуждаемся в усилении боевых бригад оружием и военной техникой", - подчеркнул Сырский.
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