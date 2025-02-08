Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО: говорили про підготовку до "Рамштайну"
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з новим очільником Військового комітету НАТО щодо підготовки до "Рамштайну" та потреб оборони. Розвідка повідомляє про створення росією нових дивізій та розширення співпраці з КНДР.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником Військового комітету НАТО, говорили про підготовку до "Рамштайну" та потреби української оборони, передає УНН.
Сьогодні в Україні новий очільник Військового комітету НАТО. Його перша поїздка саме в нашу державу і саме для того, щоб підтримати українців. Ми це цінуємо. Ми обговорили сьогодні підготовку до "Рамштайну" та потреби нашої оборони – нашої спільної оборони
За словами Президента, українська розвідка доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають.
"Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - зазначив Зеленський.
Голова Військового комітету НАТО розкрив втрати рф15.01.25, 13:09 • 32622 перегляди