Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО: говорили про підготовку до "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником Військового комітету НАТО, говорили про підготовку до "Рамштайну" та потреби української оборони, передає УНН.

Сьогодні в Україні новий очільник Військового комітету НАТО. Його перша поїздка саме в нашу державу і саме для того, щоб підтримати українців. Ми це цінуємо. Ми обговорили сьогодні підготовку до "Рамштайну" та потреби нашої оборони – нашої спільної оборони - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

За словами Президента, українська розвідка доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають.

"Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - зазначив Зеленський.

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