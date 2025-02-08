Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: говорили о подготовке к "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Военного комитета НАТО, говорили о подготовке к «Рамштайн» и потребности украинской обороны, передает УНН.

Сегодня в Украине новый глава Военного комитета НАТО. Его первая поездка именно в наше государство и именно для того, чтобы поддержать украинцев. Мы это ценим. Мы обсудили сегодня подготовку к «Рамштайн» и потребности нашей обороны - нашей общей обороны