Зеленский встретился с главой Военного комитета НАТО: говорили о подготовке к "Рамштайн"
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с новым главой Военного комитета НАТО по подготовке к "Рамштайн" и потребностям обороны. Разведка сообщает о создании россией новых дивизий и расширении сотрудничества с КНДР.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Военного комитета НАТО, говорили о подготовке к «Рамштайн» и потребности украинской обороны, передает УНН.
Сегодня в Украине новый глава Военного комитета НАТО. Его первая поездка именно в наше государство и именно для того, чтобы поддержать украинцев. Мы это ценим. Мы обсудили сегодня подготовку к «Рамштайн» и потребности нашей обороны - нашей общей обороны
По словам Президента, украинская разведка докладывает, - что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают.
«Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии», - отметил Зеленский.
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