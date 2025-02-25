Минобороны планирует заключить трехлетние контракты с производителями вооружения: что известно
Киев • УНН
Министерство обороны готовит трехлетние контракты с украинскими производителями вооружения на основе потребностей Генштаба. Производители должны обеспечить 50% локализации и серийное производство.
Министерство обороны обсудило с украинскими производителями вооружения возможности заключения трехлетних контрактов. Это обеспечит стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности ВСУ. Ведомство уже подготовило список на основе потребностей, определенных Генштабом. Об этом сообщило Минобороны, передает УНН.
Вместе с Генеральным штабом ВСУ определили ряд приоритетных образцов украинского вооружения и военной техники... Заключение долгосрочных контрактов с ее производителями призвано обеспечить надежность поставок этого необходимого оружия
Минобороны подтвердило свою позицию относительно приоритетной поддержки отечественных производителей в обеспечении армии вооружением и техникой. Производитель должен пройти кодификацию, осуществлять серийное производство, обеспечить уровень локализации не менее чем на 50%.
По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, долгосрочные контракты позволяют производителям планировать работу, привлекать инвестиции и развивать технологии.
Закупочное агентство Минобороны уже заключило контрактов на 208 млрд гривен с украинскими производителями. За эти средства ВСУ получают артиллерийские системы, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, минометы, боевые бронированные машины, грузовики, технику РЭБ, тяжелые дроны-бомберы и тому подобное.
Напомним
Минобороны будет перерабатывать отработанную резину с военной техники для нужд Вооруженных сил. Планируется сэкономить на утилизации материала и превратить тысячи тонн старой резины в полезный ресурс. На складах хранится более 6 000 тонн шин, утилизация которых стоит от 200 до 400 тыс. грн за 1 000 тонн. Поэтому решено создать собственную линию по переработке. Оборудование уже закуплено и монтируется в одной из воинских частей.