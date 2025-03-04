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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Посилення обороноздатності ЄС: щоб запобігти нападу рф, європейський інвестбанк зніме обмеження на фінансування оборони

Київ • УНН

 • 18041 перегляди

Європейський інвестиційний банк планує зняти обмеження на фінансування оборонних проектів. Рішення є частиною ширших зусиль ЄС щодо посилення оборонного потенціалу.

Посилення обороноздатності ЄС: щоб запобігти нападу рф, європейський інвестбанк зніме обмеження на фінансування оборони

Напередодні оборонного саміту в четвер, анонсуються заходи "поштовху" ЄС до збільшення фінансування оборони, у рамках мети стримування майбутнього нападу рф.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), фінансова установа Європейського Союзу (ЄС), оголосив у вівторок, що зніме обмеження на фінансування оборонних проектів, а також розширить сферу прийнятних проектів, зберігаючи при цьому заборону на фінансування озброєнь і боєприпасів.

Голова ЄІБ Надя Кальвіно заявила, що заходи ЄІБ будуть частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на збільшення фінансування оборони, оскільки блок з 27 країн прагне запобігти будь-якій майбутній російській атаці.

Ми маємо намір запропонувати на наступному засіданні правління ЄІБ у березні подальше коригування критеріїв прийнятності. .. Маємо намір запропонувати переглянути нашу операційну структуру... з амбітним фінансовим і капітальним розподілом, який буде визначено щорічно

- заявила Надя Кальвіно в листі, який цитує Reuters

Завдяки новому підходу ЄІБ, відкривається шлях до кредитування масштабних стратегічних проектів:

охорона сухопутних кордонів,

військова мобільність,

критична інфраструктура,

розмінування та знезараження,

космос, кібербезпека, технології захисту від перешкод,

військове обладнання та засоби, безпілотники,

захист від біологічної небезпеки та інфраструктури морського дна,

критична сировина та дослідження.

Новий підхід ЄІБ також є сигналом для інвесторів та інших банків про те, що безпека та оборона є суспільними благами, які варто підтримувати

Нагадаємо

Урсула фон дер Ляєн презентувала план "переозброєння Європи" з новими фінансовими інструментами. План передбачає мобілізацію 800 млрд євро та включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.

Україна значно збільшила кількість нових зразків озброєння: 90% - вітчизняного виробництва01.03.25, 18:09 • 42703 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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