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Велика Британія обговорила з 20 країнами можливу коаліцію на підтримку України

Київ • УНН

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Британія та Франція ініціюють створення "коаліції охочих" для підтримки України після можливого мирного договору. До ініціативи вже проявили інтерес близько 20 країн, переважно європейських.

Велика Британія обговорила з 20 країнами можливу коаліцію на підтримку України

Британські офіційні особи провели переговори з близько 20 країнами, переважно європейськими, які зацікавлені у створенні так званої "коаліції охочих" для підтримки України. Ініціатори коаліції - Велика Британія та Франція.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія, Франція та деякі інші країни сформують коаліцію для розробки планів щодо надання підтримки Україні у разі укладення мирної угоди, яка покладе край російській війні.

Урядовець не став називати країни, які виявили зацікавленість у підтримці, але сказав, що є готовність "коаліції охочих" зібратися і бажання низки різних країн зіграти свою роль. Стармер зазначив, що процес поки що на ранній стадії, і ситуація дуже мінлива.

Нагадаємо

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. За словами міністра оборони Біла Блера, нині серед держав "коаліції охочих" ведуться дискусії щодо направлення до України іноземних миротворчих сил. 

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