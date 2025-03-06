Велика Британія обговорила з 20 країнами можливу коаліцію на підтримку України

Британські офіційні особи провели переговори з близько 20 країнами, переважно європейськими, які зацікавлені у створенні так званої "коаліції охочих" для підтримки України. Ініціатори коаліції - Велика Британія та Франція.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що Велика Британія, Франція та деякі інші країни сформують коаліцію для розробки планів щодо надання підтримки Україні у разі укладення мирної угоди, яка покладе край російській війні.

Урядовець не став називати країни, які виявили зацікавленість у підтримці, але сказав, що є готовність "коаліції охочих" зібратися і бажання низки різних країн зіграти свою роль. Стармер зазначив, що процес поки що на ранній стадії, і ситуація дуже мінлива.

Нагадаємо

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. За словами міністра оборони Біла Блера, нині серед держав "коаліції охочих" ведуться дискусії щодо направлення до України іноземних миротворчих сил.