"Коаліція охочих": Канада готова надіслати миротворців в Україну

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. Про це в коментарі CBC News заявив міністр оборони цієї країни Біл Блер, повідомляє УНН.

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За його словами, нині серед держав, які називають себе "коаліцією охочих", ведуться дискусії щодо направлення до України іноземних миротворчих сил.

Канада готова і спроможна долучитися до цих сил - сказав глава канадського оборонного відомства.

При цьому Блер наголосив, що перед цим необхідно ретельно обговорити безпекові гарантії для України та іноземних сил, "які нестимуть там службу".

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Днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. Також, за його словами, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.

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