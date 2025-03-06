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"Коаліція охочих": Канада готова надіслати миротворців в Україну

Київ • УНН

 • 20876 перегляди

Міністр оборони Канади Біл Блер заявив про готовність країни долучитися до міжнародного миротворчого контингенту в Україні. "Коаліція охочих" обговорює деталі місії та безпекові гарантії.

"Коаліція охочих": Канада готова надіслати миротворців в Україну

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. Про це в коментарі CBC News заявив міністр оборони цієї країни Біл Блер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, нині серед держав, які називають себе "коаліцією охочих", ведуться дискусії щодо направлення до України іноземних миротворчих сил.

Канада готова і спроможна долучитися до цих сил

- сказав глава канадського оборонного відомства.

При цьому Блер наголосив, що перед цим необхідно ретельно обговорити безпекові гарантії для України та іноземних сил, "які нестимуть там службу".

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. Також, за його словами, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.

"Було б добре": Дуда закликав Зеленського відновити переговори зі США щодо військової допомоги05.03.25, 00:39 • 17839 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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