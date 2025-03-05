"Було б добре": Дуда закликав Зеленського відновити переговори зі США щодо військової допомоги
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на відновлення переговорів між Україною та США щодо військової допомоги. Він висловив жаль через призупинення американської допомоги Києву та закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.
Президент Польщі Анджей Дуда закликав главу української держави Володимира Зеленського поновити переговори зі Сполученими Штатами Америки - зокрема, щодо надання військової допомоги. Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій у соцмережі Х канцелярії польського лідера, повідомляє УНН.
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Дуда, зокрема, вважає, що конфлікт між Києвом та Вашингтоном може бути залагоджений дипломатичним шляхом.
Сподіваюся, що це елементи переговорної техніки і США підтримають Україну. Було б добре, якби президент Володимир Зеленський повернувся за стіл переговорів
Він також висловив розчарування рішенням США призупинити надання військової допомоги Києву.
"Я спокійно спостерігаю за ситуацією, але шкодую, що американська допомога Україні призупинена", - резюмував президент Польщі.
Нагадаємо
Напередодні західні ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Повідомлялося, що глава Білого дому ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.
У вівторок Зеленський заявив про готовність сісти за стіл переговорів для досягнення миру. Серед перших кроків - звільнення полонених, перемир'я в небі та на морі, а також підписання угоди про мінерали та безпеку.
Голова МЗС Британії обговорить з колегами з ЄС призупинення Трампом допомоги Україні04.03.25, 17:19 • 16594 перегляди