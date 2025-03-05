"Було б добре": Дуда закликав Зеленського відновити переговори зі США щодо військової допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда закликав главу української держави Володимира Зеленського поновити переговори зі Сполученими Штатами Америки - зокрема, щодо надання військової допомоги. Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій у соцмережі Х канцелярії польського лідера, повідомляє УНН.

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Дуда, зокрема, вважає, що конфлікт між Києвом та Вашингтоном може бути залагоджений дипломатичним шляхом.

Сподіваюся, що це елементи переговорної техніки і США підтримають Україну. Було б добре, якби президент Володимир Зеленський повернувся за стіл переговорів - написав Дуда.

Він також висловив розчарування рішенням США призупинити надання військової допомоги Києву.

"Я спокійно спостерігаю за ситуацією, але шкодую, що американська допомога Україні призупинена", - резюмував президент Польщі.

Нагадаємо

Напередодні західні ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Повідомлялося, що глава Білого дому ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.

У вівторок Зеленський заявив про готовність сісти за стіл переговорів для досягнення миру. Серед перших кроків - звільнення полонених, перемир'я в небі та на морі, а також підписання угоди про мінерали та безпеку.

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