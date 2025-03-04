Голова МЗС Британії обговорить з колегами з ЄС призупинення Трампом допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі обговорить з колегами з ЄС призупинення президентом США Дональдом Трампом допомоги Україні, і сьогодні були "різні рівні" контактів із США, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

"Девід Леммі говоритиме з міністрами закордонних справ європейських країн сьогодні вдень, на тлі того, як континент бореться з відкликанням Дональдом Трампом американської допомоги Україні", - пише видання.

Міністр закордонних справ Британії, як вказано, говоритиме зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії та Італії на зустрічі групи "Weimar+", яка була започаткована минулого місяця у відповідь на інавгурацію Трампа.

"Зустріч була запланована заздалегідь, але в переговорах тепер домінуватиме обговорення відмови пана Трампа від допомоги та того, як на це реагує Європа", - вказує видання.

Джерело у Вайтголлі розповіло The Telegraph: "Це була важлива заява вчора увечері. Ми ведемо переговори з багатьма людьми, і наша стратегія залишається незмінною. Ми виступаємо як міст і об'єднуємо людей".

Джерело додало, що сьогодні також були "різні рівні" контактів із США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив три ключові пункти після повідомлення про призупинення військової допомоги від США, у тому числі щодо компенсації цієї підтримки. План включає аудит "того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити".