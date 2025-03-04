В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив три ключові пункти після повідомлення про призупинення військової допомоги від США, у тому числі щодо компенсації цієї підтримки. План включає аудит "того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити", повідомив Подоляк, пише УНН.

Деталі

"Щодо постачання зброї…

По - перше , необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура…

- , необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура… По-друге , необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів. Тим більше що програми заміщення вже працюють…

, необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів. Тим більше що програми заміщення вже працюють… По-третє, не забуваємо також, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій…" - зазначив радник з ОП.

Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами - відреагував Подоляк у соцмережах.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Зокрема, як повідомляло CNN, з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.