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В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США

Київ • УНН

 • 42769 перегляди

Радник ОП окреслив три ключові кроки щодо компенсації призупинення військової допомоги від США. План включає аудит наявних програм та пошук альтернативних джерел постачання зброї.

В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив три ключові пункти після повідомлення про призупинення військової допомоги від США, у тому числі щодо компенсації цієї підтримки. План включає аудит "того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити", повідомив Подоляк, пише УНН.

Деталі

"Щодо постачання зброї…

  • По-перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура…
    • По-друге, необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів. Тим більше що програми заміщення вже працюють…
      • По-третє, не забуваємо також, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій…" - зазначив радник з ОП.

        Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами

        - відреагував Подоляк у соцмережах.

        Нагадаємо

        Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Зокрема, як повідомляло CNN, з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаПолітика
        Дональд Трамп
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