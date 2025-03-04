В Офісі Президента розкрили план дій після призупинення військової допомоги США
Київ • УНН
Радник ОП окреслив три ключові кроки щодо компенсації призупинення військової допомоги від США. План включає аудит наявних програм та пошук альтернативних джерел постачання зброї.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив три ключові пункти після повідомлення про призупинення військової допомоги від США, у тому числі щодо компенсації цієї підтримки. План включає аудит "того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити", повідомив Подоляк, пише УНН.
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"Щодо постачання зброї…
- По-перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура…
- По-друге, необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів. Тим більше що програми заміщення вже працюють…
- По-третє, не забуваємо також, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій…" - зазначив радник з ОП.
Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Зокрема, як повідомляло CNN, з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.