В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США
Киев • УНН
Советник ОП очертил три ключевых шага по компенсации приостановки военной помощи от США. План включает аудит существующих программ и поиск альтернативных источников поставки оружия.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк очертил три ключевых пункта после сообщения о приостановке военной помощи от США, в том числе касательно компенсации этой поддержки. План включает аудит "того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить", сообщил Подоляк, пишет УНН.
Детали
"Что касается поставок оружия…
- Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура…
- Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров, прежде всего, аналогов. Тем более что программы замещения уже работают...
- В-третьих, не забываем также, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям..." - отметил советник из ОП.
Таким образом, проводим тщательный аудит того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами.- відреагував Подоляк у соцмережах.
Напоминаем
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. В частности, как сообщало CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома, Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.