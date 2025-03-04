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В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

Киев • УНН

 • 42769 просмотра

Советник ОП очертил три ключевых шага по компенсации приостановки военной помощи от США. План включает аудит существующих программ и поиск альтернативных источников поставки оружия.

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк очертил три ключевых пункта после сообщения о приостановке военной помощи от США, в том числе касательно компенсации этой поддержки. План включает аудит "того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить", сообщил Подоляк, пишет УНН.

Детали

"Что касается поставок оружия…

  • Во-первых, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура…
    • Во-вторых, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров, прежде всего, аналогов. Тем более что программы замещения уже работают...
      • В-третьих, не забываем также, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям..." - отметил советник из ОП.

        Таким образом, проводим тщательный аудит того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не упускаем из виду возможность переговоров с нашими американскими партнерами.- відреагував Подоляк у соцмережах.

        Напоминаем

        Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. В частности, как сообщало CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома, Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Войнаполитика
        Дональд Трамп
        Михаил Подоляк
        Владимир Зеленский
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