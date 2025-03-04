Глава МИД Великобритании обсудит с коллегами из ЕС приостановление Трампом помощи Украине
Киев • УНН
Дэвид Лемми проведет переговоры с министрами иностранных дел группы "Weimar+" по поводу отказа Трампа от помощи Украине. Британия ведет контакты с США на разных уровнях и выступает в качестве моста для объединения.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми обсудит с коллегами из ЕС приостановление президентом США Дональдом Трампом помощи Украине, и сегодня были "разные уровни" контактов с США, сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
"Дэвид Лемми будет говорить с министрами иностранных дел европейских стран сегодня днем, на фоне того, как континент борется с отзывом Дональдом Трампом американской помощи Украине", - пишет издание.
Министр иностранных дел Британии, как указано, будет говорить со своими коллегами из Франции, Германии, Польши, Испании и Италии на встрече группы "Weimar+", которая была основана в прошлом месяце в ответ на инаугурацию Трампа.
"Встреча была запланирована заранее, но в переговорах теперь будет доминировать обсуждение отказа господина Трампа от помощи и того, как на это реагирует Европа", - указывает издание.
Источник в Уайтхолле рассказал The Telegraph: "Это было важное заявление вчера вечером. Мы ведем переговоры с многими людьми, и наша стратегия остается неизменной. Мы выступаем как мост и объединяем людей".
Источник добавил, что сегодня также были "разные уровни" контактов с США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк очертил три ключевых пункта после сообщения о приостановлении военной помощи от США, в том числе касательно компенсации этой поддержки. План включает аудит "того, что есть, что можно произвести в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заменить".