"Было бы хорошо": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с США по военной помощи
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на возобновление переговоров между Украиной и США по военной помощи. Он выразил сожаление по поводу приостановки американской помощи Киеву и призвал к дипломатическому решению конфликта.
Президент Польши Анджей Дуда призвал главу украинского государства Владимира Зеленского возобновить переговоры с Соединенными Штатами Америки - в частности, по вопросу предоставления военной помощи. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в социальной сети Х канцелярии польского лидера, сообщает УНН.
Детали
Дуда, в частности, считает, что конфликт между Киевом и Вашингтоном может быть разрешен дипломатическим путем.
Надеюсь, что это элементы переговорной техники и США поддержат Украину. Было бы хорошо, если бы президент Владимир Зеленский вернулся за стол переговоров
Он также выразил разочарование решением США приостановить предоставление военной помощи Киеву.
"Я спокойно наблюдаю за ситуацией, но сожалею, что американская помощь Украине приостановлена", - резюмировал президент Польши.
Напомним
Накануне западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Сообщалось, что глава Белого дома принял соответствующее решение из-за его спора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.
Во вторник Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров для достижения мира. Среди первых шагов - освобождение пленников, перемирие в небе и на море, а также подписание соглашения о минералах и безопасности.
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