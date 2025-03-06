"Коалиция желающих": Канада готова отправить миротворцев в Украину
Киев • УНН
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о готовности страны присоединиться к международному миротворческому контингенту в Украине. "Коалиция желающих" обсуждает детали миссии и гарантии безопасности.
Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине. Об этом в комментарии CBC News заявил министр обороны этой страны Билл Блэр, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в настоящее время среди государств, которые называют себя "коалицией желающих", ведутся дискуссии о направлении в Украину иностранных миротворческих сил.
Канада готова и способна присоединиться к этим силам
При этом Блэр подчеркнул, что перед этим необходимо тщательно обсудить безопасность гарантии для Украины и иностранных сил, "которые будут там служить".
Напомним
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. Также, по его словам, мирное соглашение должно включать россию, но не позволять ей определять условия безопасности.
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