Великобритания обсудила с 20 странами возможную коалицию в поддержку Украины
Киев • УНН
Великобритания и Франция инициируют создание "коалиции желающих" для поддержки Украины после возможного мирного договора. К инициативе уже проявили интерес около 20 стран, преимущественно европейских.
Британские официальные лица провели переговоры с около 20 странами, преимущественно европейскими, которые заинтересованы в создании так называемой "коалиции желающих" для поддержки Украины. Инициаторы коалиции - Великобритания и Франция.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Премьер-министр Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и некоторые другие страны сформируют коалицию для разработки планов по предоставлению поддержки Украине в случае заключения мирного соглашения, которое положит конец российской войне.
Чиновник не стал называть страны, которые выразили заинтересованность в поддержке, но сказал, что есть готовность "коалиции желающих" собраться и желание ряда различных стран сыграть свою роль. Стармер отметил, что процесс пока что на ранней стадии, и ситуация очень изменчива.
Напоминаем
Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине. По словам министра обороны Била Блера, в настоящее время среди государств "коалиции желающих" ведутся дискуссии о направлении в Украину иностранных миротворческих сил.