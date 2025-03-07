ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

Европейские лидеры умоляют президента США Дональда Трампа позволить им присоединиться к мирным переговорам по Украине и делают то, что он хочет. Вопрос в том, слышит ли их Трамп. Politico рассказало о результатах встречи на саммите ЕС 6 марта, передает УНН.

Детали

Как пишет Politico, когда дело доходит до прекращения российско-украинской войны, "Дональд Трамп уже начал делить Украину на ужин с владимиром путиным, и нет никаких признаков того, что он не продолжит есть Европейский Союз на десерт".

Издание отмечает, что в четверг лидеры ЕС сделали первые шаги к тому, чтобы попытаться сорвать банкет сильного лидера, пока не поздно.

Все 27 лидеров ЕС согласились сделать именно то, чего Трамп требовал годами: радикально усилить свою оборону с помощью инвестиций - потенциально на общую сумму 800 миллиардов евро - что может просто означать, что они могут позаботиться о себе, не "бесплатно" полагаясь на американскую помощь, пишет издание.

За одним предполагаемым исключением в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана они даже пообещали больше раскошелиться и срочно отправить Киеву больше оружия и денег, на фоне того, как Трамп сокращает военные поставки и прекращает делиться секретными разведданными с Украиной.

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В ближайшие две недели чиновники в Брюсселе горячо будут прорабатывать детали плана. Если это будет реализовано, это позволит правительствам ЕС изменять свои правила расходования средств, чтобы направлять деньги на все виды военного потенциала - от ракет и боеприпасов до беспилотников, средств электронной борьбы и противовоздушной обороны. Лидеры (кроме Орбана) также потребовали от Еврокомиссии срочно направить обещанные деньги на неотложные военные нужды Украины.

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20-21 марта состоится очередной саммит ЕС, когда снова будут обсуждаться те же вопросы с целью договориться о более конкретных действиях.

Предотвращение 3-й мировой войны

Европейские чиновники заявляют, что для стандартов ЕС это еще быстро. На неформальном саммите месяц назад они говорили о движении в направлении плана усиления обороны до июня.

Politico отмечает, что ЕС переживает трансформацию из мирного проекта, который вырос из обломков Второй мировой войны, в оборонительный альянс, созданный для предотвращения Третьей.

"Но реальность такова, что несмотря на все усилия ЕС - а шаги, предпринятые в последние дни, безусловно, не бессмысленны - настоящие разговоры об Украине и будущем европейской безопасности происходят где-то еще", - пишет Politico.

Politico заявляет, что почти умоляющими тонами лидеры изложили свои "принципы" мирного соглашения между Украиной и россией в заключительном коммюнике саммита. Они включали уже давно затертые фразы о том, что "невозможно вести переговоры по Украине без Украины" и, довольно печально, что "не могут быть никаких переговоров, которые влияют на европейскую безопасность, без участия Европы".

Чтобы избежать сомнений, они добавили: "Украинская, европейская, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны".

"Попробуйте сказать это Трампу. Чтобы быть честными по отношению к ЕС, они уже сделали это", - подчеркнул Politico.

Как пишет Politico, более радостными новостями являются то, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам ЕС во время обеда, что его команда возобновила переговоры с официальными лицами Трампа.

Позже появилось больше признаков потепления в отношениях между Трампом и Украиной после атаки в Овальном кабинете: Зеленский заявил, что поедет в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого его команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.

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Сам Трамп, как отмечается, сказал, что направится в Саудовскую Аравию, отметив, что, по его мнению, Украина сейчас хочет соглашения, хотя он не подтвердил, что будет стремиться достичь соглашения на следующей неделе.

"Одно кажется довольно ясным: шансов, что ЕС будет приглашен, практически нет", - подчеркивает Politico.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, настроены продолжать брать на себя инициативу по отправке войск в Украину для поддержки мира, несмотря на расплывчатые ссылки в выводах саммита ЕС относительно изучения того, могут ли оборонительные структуры блока сыграть определенную роль.

Коалиция желающих

Стармер будет среди стран-союзников, которые не входят в ЕС, которые в пятницу утром во время видеозвонка получат от фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты информацию о ходе обсуждений на саммите.

Замечательное участие Соединенного Королевства, которое вышло из ЕС пять лет назад, является еще одним свидетельством того, что формальные структуры, которые десятилетиями служили для организации приоритетов Запада, догнаны событиями, пишет издание.

Представители Стармера утверждают, что около 20 стран готовы в той или иной форме присоединиться к европейской миротворческой миссии.

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Каллас, глава дипломатии ЕС, признала новую специальную реальность в четверг, когда сказала, что поддержка Украины будет "коалицией желающих", даже за формальным столом саммита в Брюсселе (тезу, которую Венгрия снова подтвердила).

Как указывает Politico, как может засвидетельствовать сама Каллас после того, как Рубио отказался встретиться с ней, главный вопрос заключается в том, готов ли Трамп вообще что-то сделать, чтобы помочь Европе.