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Зеленский подтвердил визит украинской команды в Саудовскую Аравию для переговоров с США

Киев • УНН

 • 18944 просмотра

Президент Украины посетит Саудовскую Аравию 10 марта для встречи с Наследным принцем. После этого украинская делегация проведет переговоры с американскими партнерами по вопросам мирного урегулирования.

Зеленский подтвердил визит украинской команды в Саудовскую Аравию для переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский в следующий понедельник, 10 марта, планирует посетить Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем, после чего его команда останется в стране для работы с американскими партнерами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня в Брюсселе был очень продуктивный день для Украины и всей Европы. Заседание Европейского совета на уровне лидеров (...). Я представил видение того, что быстрое продвижение к миру возможно. И мы вместе с партнерами понимаем, какие шаги способны остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить достойный и длительный мир. Готовим соответствующие практические предложения. В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство 

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает такие первоочередные шаги как пролог к более широкому и всеобъемлющему урегулированию.

Война должна быть остановлена как можно скорее, и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира. На следующей неделе, в понедельник, запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира 

- добавил Президент.

Напоминаем

Во вторник, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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Марко Рубио
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