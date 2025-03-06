Зеленский подтвердил визит украинской команды в Саудовскую Аравию для переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский в следующий понедельник, 10 марта, планирует посетить Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем, после чего его команда останется в стране для работы с американскими партнерами. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня в Брюсселе был очень продуктивный день для Украины и всей Европы. Заседание Европейского совета на уровне лидеров (...). Я представил видение того, что быстрое продвижение к миру возможно. И мы вместе с партнерами понимаем, какие шаги способны остановить войну, гарантировать безопасность и обеспечить достойный и длительный мир. Готовим соответствующие практические предложения. В первую очередь могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе (остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство