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Зеленський підтвердив візит української команди до Саудівської Аравії для переговорів із США

Київ • УНН

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Президент України відвідає Саудівську Аравію 10 березня для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після цього українська делегація проведе переговори з американськими партнерами щодо мирного врегулювання.

Зеленський підтвердив візит української команди до Саудівської Аравії для переговорів із США

Президент України Володимир Зеленський наступного понеділка, 10 березня, планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого його команда залишиться в країні для роботи з американськими партнерами. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Дуже продуктивний день сьогодні в Брюсселі для України та всієї Європи. Засідання Європейської ради на рівні лідерів (...). Представив бачення того, що швидке просування до миру можливе. І ми разом із партнерами розуміємо, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир. Готуємо відповідні практичні пропозиції. Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство 

- написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розглядає такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання.

Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру. Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру 

- додав Президент.

Нагадаємо

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Майкл Уолтц
Марко Рубіо
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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