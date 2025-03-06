Зеленський підтвердив візит української команди до Саудівської Аравії для переговорів із США

Президент України Володимир Зеленський наступного понеділка, 10 березня, планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого його команда залишиться в країні для роботи з американськими партнерами. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Дуже продуктивний день сьогодні в Брюсселі для України та всієї Європи. Засідання Європейської ради на рівні лідерів (...). Представив бачення того, що швидке просування до миру можливе. І ми разом із партнерами розуміємо, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир. Готуємо відповідні практичні пропозиції. Першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство

Він наголосив, що Україна розглядає такі першочергові кроки як пролог до ширшого та всеохопного врегулювання.

Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру. Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру