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Европейские технологические компании выступают за развитие "евростека" и уменьшение зависимости от США

Киев • УНН

 • 30492 просмотра

Более 100 европейских компаний призывают ЕС развивать собственную цифровую инфраструктуру, уменьшая зависимость от американских технологий. Они предлагают стимулировать местные инновации и защищать данные.

Европейские технологические компании выступают за развитие "евростека" и уменьшение зависимости от США

Более 100 европейских технологических компаний и организаций обратились к Еврокомиссии с призывом кардинально изменить подход к цифровой инфраструктуре, уменьшив зависимость от американских технологий. Об этом сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, в открытом письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и руководителю цифрового управления ЕС Хенне Вирккунену более 80 человек, подписавших его (представляющих около 100 организаций), заявили, что хотят, чтобы региональные законодатели переосмыслили текущие меры поддержки, сосредоточив их на содействии внедрению отечественных альтернатив с самым высоким коммерческим потенциалом - от приложений, платформ и моделей искусственного интеллекта до чипов, вычислений, хранилищ и подключений.

Компании, охватывающие такие сферы, как облачные технологии, телекоммуникации, оборона, а также несколько региональных ассоциаций бизнеса и стартапов, подписали письмо, которое было направлено в Комиссию в воскресенье, призывая блок перевести свою технологическую стратегию на квазивоенную основу, взяв на себя обязательство поддерживать "суверенную цифровую инфраструктуру".

План направлен на снижение зависимости от иностранных крупных технологических компаний путем активного содействия развитию так называемого "евростека".

Идея европейской цифровой инфраструктуры не возникла из воздуха - в январе была опубликована статья Euro Stack, написанная, в частности, экономистом по вопросам конкуренции Кристиной Каффаррой, в которой эта стратегия изложена в некоторых деталях.

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За последние полгода на конференциях также велись отдельные обсуждения возможностей европейцев воспользоваться геополитически сложным моментом, чтобы настоять на принятии ЕС стратегии цифровой промышленности, которая была бы непосредственно ориентирована на поддержку местных инноваций.

"Представьте себе Европу без интернет-поиска, электронной почты или офисного программного обеспечения. Это означало бы полный развал нашего общества. Звучит нереалистично? Что-то похожее только что произошло с Украиной", - рассказал TechCrunch Вольфганг Ольс, главный операционный директор берлинской поисковой системы по высадке деревьев Ecosia - одного из тех, кто подписал письмо и кто уже предпринимал шаги, направленные на снижение своей зависимости от поставщиков крупных технологических компаний США.

Трамп отключил доступ к жизненно важным инфраструктурам, потому что Украина не была готова уступить свою землю и передать свои полезные ископаемые. Европейцам нужен суверенитет в критически важных инфраструктурах, и они охватывают не только энергетику и здравоохранение, но, безусловно, и цифровые

- сказал Оелс.

В послании коалиции содержится первый совет по действиям в отношении европейской технологической отрасли, а также строгое предупреждение об опасностях, которые несет блоку сохранение его нынешнего положения.

Сторонники Euro Stack предполагают, что без срочных мер по стимулированию спроса на европейские технологии существует риск того, что американские гиперскейлеры полностью захватят критически важную цифровую инфраструктуру в таких отраслях, как облачные вычисления. Они открыто прогнозируют, что: "Европа потеряет цифровые инновации и рост производительности без масштабных и срочных изменений".

При нынешних темпах наша зависимость от неевропейских технологий станет почти полной менее чем за три года

- предупреждают они.

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Что предлагает коалиция технологической отрасли:

Мандат "Покупайте европейское"

Требуется, чтобы государственные органы ЕС по крайней мере часть своих цифровых потребностей закупали у европейских поставщиков, поддерживая таким образом местных производителей. Это должно стимулировать спрос и привлекать инвестиции.

Инвестиции в цифровую инфраструктуру

Предлагается создание Суверенного инфраструктурного фонда для поддержки инвестиций в ключевые технологические отрасли, в частности микросхемы и квантовые вычисления.

Объединение и федерация

Поощрение европейских технологических компаний к совместной работе, стандартизации и интеграции для создания общих платформ и инфраструктуры, что позволит лучше конкурировать с американскими гигантами.

"Это означает, что нам снова придется работать с отраслью для быстрой инвентаризации ресурсов, поддерживать решения с открытым исходным кодом и совместимость (как в техническом, так и в коммерческом плане), объединять "лучшие в своем классе" имеющиеся активы, поддерживать внедрение интеграционных платформ и низкие барьеры соответствия - в то же время соблюдая требования локализации и безопасности", - говорится в письме, - выступая за то, чтобы приоритет отдавали "проектам, которые решают основные инфраструктурные потребности, такие как автономность и безопасность".

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Поддержка местных стартапов

Поддержка европейских стартапов через создание механизмов субсидий и стимулов для перехода на отечественных поставщиков и инвестирования в инновационные проекты.

Переосмысление стратегии цифрового суверенитета Предложение пересмотра существующих стратегий ЕС в сфере цифрового суверенитета, акцентируя на реальных коммерческих инвестициях, а не только на академических или экспериментальных НИОКР.

Защита данных и суверенитет

Внедрение требований для государственных и частных облачных сервисов, чтобы обеспечить сохранность конфиденциальных данных европейских пользователей в суверенных облаках, защищенных от неевропейских экстерриториальных законов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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