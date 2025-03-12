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Европа отвечает пошлинами Трампу: среди товаров тарифного списка - женские пеньюары и куриные крылышки

Киев • УНН

 • 18971 просмотра

Евросоюз отреагировал на пошлины США на сталь и алюминий, опубликовав список товаров, которых коснутся пошлины. В нем мясо, птица, алкоголь, жевательная резинка и женские неглиже.

Европа отвечает пошлинами Трампу: среди товаров тарифного списка - женские пеньюары и куриные крылышки

Европейский союз отреагировал на введение 25%-ных пошлин США на европейскую сталь и алюминий. Опубликован 99-страничный список товаров, которых коснутся пошлины.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Европейская комиссия опубликовала список американских товаров, на которые могут быть введены ответные тарифы после того, как администрация Дональда Трампа в среду ввела 25% глобальные тарифы на сталь и алюминий.

В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты, овощи и алкогольные напитки, но также есть жевательная резинка, никотиновые вейпы, пластыри, и даже женские неглиже.

Контекст

Европейский Союз в среду, 12 марта, призвал к "быстрым и пропорциональным" контрмерам в отношении американского импорта в ответ на вступление в силу новых "неоправданных" тарифов на европейскую сталь и алюминий. Как поясняется, ответ на пошлины США были "тщательно выверены" и основываются на двухэтапном подходе.

Контрмеры ЕС могут касаться экспорта американских товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическим масштабам американских тарифов

- заявили в Европейской комиссии (ЕК).

Соответствующее решение значительно превышает торговую борьбу, которая разразилась во время первого срока Трампа, пишет Рolitico.

Если не удастся достичь урегулирования путем переговоров, с 1 апреля Европейская комиссия снова введет меры в ответ на американские таможенные тарифы на сумму 8 миллиардов евро, в том числе на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы.

Напомним

УНН передавал, что пошлины США на сталь и алюминий вступили в силу.

Пошлины США на сталь из повлияют на украинский экспорт металлургической продукции, что составляет почти 58% украинского экспорта в США. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Канада считает новые американские тарифы на сталь и алюминий неоправданными и готовит ответные меры.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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