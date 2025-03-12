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Мита США на сталь і алюміній набули чинності

Київ • УНН

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Введені 25% мита США на імпорт сталі та алюмінію, що впливають на союзників та економічних суперників. Alcoa Corp застерігає про загрозу робочим місцям та зростання цін.

Мита США на сталь і алюміній набули чинності

25-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на імпорт сталі та алюмінію набули чинності в середу, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Останні мита США, які були застосовані без виключень, почали діяти після бурхливого дня в Білому домі, коли Трамп погрожував подвоїти мита на метали для Канади до 50%, але відступив, коли Онтаріо погодився відмовитися від планів запровадити надбавку на ціну електроенергії, що йде до США, зменшуючи ризик рецесії, спричиненої митами, яка призвела до падіння американських ринків.

Трамп продовжував запроваджувати мита на метали, попри хвилю лобіювання в останню хвилину з боку зацікавлених сторін у США, включаючи найбільшого в країні виробника алюмінію Alcoa Corp. Компанія попередила, що мита поставлять під загрозу десятки тисяч робочих місць, водночас підвищуючи ціни для американців, які вже відчувають стиснення своїх сімейних бюджетів.

Президент США діяв за підтримки деяких місцевих керівників зі сфери промисловості, які кажуть, що протекціоністські заходи можуть підвищити прибутки для американських виробників і повернути робочі місця у металургії та алюмінієвій галузі з-за кордону.

Мита на метали застосовуються в усьому світі, впливаючи на економічних суперників, а також на близьких союзників США, включаючи не лише Європейський Союз, а й Австралію, Південну Корею та Японію. Китай, який явно не був мішенню останнього митного залпу, не відповів негайно.

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Алюміній подорожчав на Лондонській біржі металів на 0,3% після введення мит, тоді як гарячекатана рулонна продукція - ключовий сталевий продукт - подорожчала на 0,4% на Шанхайській ф’ючерсній біржі. Акції практично не змінилися, а азіатський індекс-орієнтир тупцював на місці. Ф'ючерси на американські акції трималися вище, чому сприяли попередні коментарі Трампа на діловому круглому столі, у яких він применшив побоювання щодо економіки США, які поглибили розпродажі на Волл-стріт.

Мита на сталь і алюміній є частиною плану Трампа зі створення значних бар’єрів навколо економіки США, кроків, які він вважав необхідними для відновлення балансу глобальної торгової системи, яка "обдирає" націю. Проте його нерішучість у виконанні деяких обов’язків викликала сумніви щодо його рішучості, вказує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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