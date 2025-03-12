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Пошлины США на сталь и алюминий вступили в силу

Киев • УНН

 • 14848 просмотра

Введены 25% пошлины США на импорт стали и алюминия, что влияет на союзников и экономических соперников. Alcoa Corp предостерегает об угрозе рабочим местам и росте цен.

Пошлины США на сталь и алюминий вступили в силу

25-процентные пошлины президента США Дональда Трампа на импорт стали и алюминия вступили в силу в среду, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Последние пошлины США, которые были применены без исключений, начали действовать после бурного дня в Белом доме, когда Трамп угрожал удвоить пошлины на металлы для Канады до 50%, но отступил, когда Онтарио согласился отказаться от планов ввести надбавку на цену электроэнергии, идущей в США, уменьшая риск рецессии, вызванной пошлинами, которая привела к падению американских рынков.

Трамп продолжал вводить пошлины на металлы, несмотря на волну лоббирования в последнюю минуту со стороны заинтересованных сторон в США, включая крупнейшего в стране производителя алюминия Alcoa Corp. Компания предупредила, что пошлины поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест, в то же время повышая цены для американцев, которые уже чувствуют сжатие своих семейных бюджетов.

Президент США действовал при поддержке некоторых местных руководителей из сферы промышленности, которые говорят, что протекционистские меры могут повысить прибыли для американских производителей и вернуть рабочие места в металлургии и алюминиевой отрасли из-за границы.

Пошлины на металлы применяются во всем мире, влияя на экономических соперников, а также на близких союзников США, включая не только Европейский Союз, но и Австралию, Южную Корею и Японию. Китай, который явно не был мишенью последнего таможенного залпа, не ответил немедленно.

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами11.02.25, 16:35 • 104079 просмотров

Алюминий подорожал на Лондонской бирже металлов на 0,3% после введения пошлин, тогда как горячекатаная рулонная продукция - ключевой стальной продукт - подорожала на 0,4% на Шанхайской фьючерсной бирже. Акции практически не изменились, а азиатский индекс-ориентир топтался на месте. Фьючерсы на американские акции держались выше, чему способствовали предыдущие комментарии Трампа на деловом круглом столе, в которых он преуменьшил опасения по поводу экономики США, которые углубили распродажи на Уолл-стрит.

Пошлины на сталь и алюминий являются частью плана Трампа по созданию значительных барьеров вокруг экономики США, шагов, которые он считал необходимыми для восстановления баланса глобальной торговой системы, которая "обдирает" нацию. Однако его нерешительность в выполнении некоторых обязанностей вызвала сомнения в его решимости, указывает издание.

В ответ на пошлины США, ЕС готовит «взаимные тарифы» на сталь и алюминий28.02.25, 18:02 • 21791 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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