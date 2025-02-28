В ответ на пошлины США, ЕС готовит «взаимные тарифы» на сталь и алюминий

Между Евросоюзом и США продолжается торговое противостояние. Во время государственного визита в Португалию президент Франции заверил, что Евросоюз введет "взаимные тарифы" на сталь и алюминий в ответ на меры, обещанные президентом США Дональдом Трампом.

Передает УНН со ссылкой на AFP, Les Échos и Le Monde.

ЕС планирует ввести "взаимные пошлины" на сталь и алюминий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон реагируя на предстоящее введение Соединенными Штатами 25% таможенных пошлин на европейскую продукцию.

Если в начале апреля, как было объявлено, пошлины на европейскую продукцию будут на таком уровне, европейцам придется реагировать. ... Мы не должны быть слабыми перед лицом этих мер. ... Конечно, Европе придется отреагировать, применив тарифы, в том же размере или подобном - сказал Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Порту с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

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Накануне в Кейптауне, ЮАР, по случаю встречи министров финансов G20 министр экономики Франции Эрик Ломбард также заверил, что ЕС "сделает то же самое", если "американцы сохранят повышение пошлин".

Даже если это невыгодно общим интересам, мы также должны защищать свои интересы и интересы стран Союза - объяснил он.

Собственно, это то, что мы сказали министру Скотту Бессенту" на встрече министров финансов стран „G7", в которой министр финансов США принял участие в режиме видеоконференции, также в Кейптауне, - сказал французский министр.

Что касается пошлин, у нас есть баланс. Соединенные Штаты хотят, чтобы мы снова об этом поговорили, и мы это сделаем - сказал Эрик Ломбард.

Напомним,

США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики из-за наркотрафика и нелегальной миграции. Дополнительно вводится 10% пошлина на китайский импорт, что привело к падению финансовых рынков.

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