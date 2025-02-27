Трамп оголосив про введення мит на Канаду, Мексику та додаткові збори на Китай

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 8119 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52989 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95780 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116948 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107842 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151328 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120477 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136064 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134033 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127732 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121540 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55322 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 46962 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28409 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 22982 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116947 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121539 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151328 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194117 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124099 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126252 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155881 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136265 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143724 перегляди
Актуальне
Трамп оголосив про введення мит на Канаду, Мексику та додаткові збори на Китай

Трамп оголосив про введення мит на Канаду, Мексику та додаткові збори на Китай

Київ  •  УНН

 • 21422 перегляди

Read in English

США запроваджують 25% мита на товари з Канади та Мексики через наркотрафік та нелегальну міграцію. Додатково вводиться 10% мито на китайський імпорт, що спричинило падіння фінансових ринків.

Президент Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, а також введе додаткові 10% збори на товари з Китаю. Рішення стало відповіддю на високі рівні наркотрафіку та незаконної міграції з північноамериканських країн. Про це пише Bloomberg, передає УНН

Деталі

3 лютого президент призупинив введення масштабних мит на найбільших торгових партнерів США на місяць, після того як лідери Канади та Мексики оголосили нові заходи з охорони кордонів. Однак нещодавно Трамп викликав плутанину щодо того, чи вступлять вони в силу після завершення цього періоду пільг. У пості в соціальних мережах у четвер він заявив, що наркотики з північноамериканських сусідів США продовжують надходити "на дуже високих і неприпустимих рівнях".

Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки це не припиниться або серйозно не обмежиться, запропоновані МИТА, які мають набрати чинності 4 БЕРЕЗНЯ, дійсно наберуть чинності, як заплановано… Китай також буде обкладений додатковим митом у 10% з цієї дати

 - написав Президент США.

Нове мито на Китай додасться до 10%, яке Трамп ввів на початку місяця, коли призупинив мита на Канаду та Мексику. Мита в 25% стосуватимуться всіх товарів з Канади та Мексики, за винятком енергетичних продуктів з Канади, на які буде введено мито у 10%.

Ці загрози Трампа щодо мит спричинили падіння фінансових ринків: канадський долар, мексиканський песо та юань знизилися в ціні, а індекс долара зріс. Ціна на нафту також досягла максимальних показників.

На засіданні кабінету в середу Трамп, ймовірно, поєднав мита на Північну Америку, пов’язані з наркотрафіком і незаконною міграцією, з іншими митами, які його адміністрація хоче ввести проти інших країн.

"Дата взаємних мит 2 квітня залишиться в силі", — написав Президент.

Нагадаємо

Трамп анонсував запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, заявивши, що блок "був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати". 

Очікувані від Трампа мита на сталь та алюміній вплинуть на мільйони тонн імпорту - Bloomberg01.02.25, 10:19 • 57131 перегляд

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kanadaКанада
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами