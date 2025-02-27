Трамп оголосив про введення мит на Канаду, Мексику та додаткові збори на Китай

Президент Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, а також введе додаткові 10% збори на товари з Китаю. Рішення стало відповіддю на високі рівні наркотрафіку та незаконної міграції з північноамериканських країн. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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3 лютого президент призупинив введення масштабних мит на найбільших торгових партнерів США на місяць, після того як лідери Канади та Мексики оголосили нові заходи з охорони кордонів. Однак нещодавно Трамп викликав плутанину щодо того, чи вступлять вони в силу після завершення цього періоду пільг. У пості в соціальних мережах у четвер він заявив, що наркотики з північноамериканських сусідів США продовжують надходити "на дуже високих і неприпустимих рівнях".

Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки це не припиниться або серйозно не обмежиться, запропоновані МИТА, які мають набрати чинності 4 БЕРЕЗНЯ, дійсно наберуть чинності, як заплановано… Китай також буде обкладений додатковим митом у 10% з цієї дати - написав Президент США.

Нове мито на Китай додасться до 10%, яке Трамп ввів на початку місяця, коли призупинив мита на Канаду та Мексику. Мита в 25% стосуватимуться всіх товарів з Канади та Мексики, за винятком енергетичних продуктів з Канади, на які буде введено мито у 10%.

Ці загрози Трампа щодо мит спричинили падіння фінансових ринків: канадський долар, мексиканський песо та юань знизилися в ціні, а індекс долара зріс. Ціна на нафту також досягла максимальних показників.

На засіданні кабінету в середу Трамп, ймовірно, поєднав мита на Північну Америку, пов’язані з наркотрафіком і незаконною міграцією, з іншими митами, які його адміністрація хоче ввести проти інших країн.

"Дата взаємних мит 2 квітня залишиться в силі", — написав Президент.

Нагадаємо

Трамп анонсував запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, заявивши, що блок "був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати".

Очікувані від Трампа мита на сталь та алюміній вплинуть на мільйони тонн імпорту - Bloomberg