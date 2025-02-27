Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай
Киев • УНН
США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики из-за наркотрафика и нелегальной миграции. Дополнительно вводится 10% пошлина на китайский импорт, что привело к падению финансовых рынков.
Президент Дональд Трамп подтвердил, что 4 марта вступят в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также введет дополнительные 10% сборы на товары из Китая. Решение стало ответом на высокие уровни наркотрафика и незаконной миграции из североамериканских стран. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
3 февраля президент приостановил введение масштабных пошлин на крупнейших торговых партнеров США на месяц, после того как лидеры Канады и Мексики объявили новые меры по охране границ. Однако недавно Трамп вызвал путаницу относительно того, вступят ли они в силу после завершения этого периода льгот. В посте в социальных сетях в четверг он заявил, что наркотики из североамериканских соседей США продолжают поступать "на очень высоких и недопустимых уровнях".
Мы не можем позволить этому бедствию продолжать наносить ущерб США, и поэтому, пока это не прекратится или серьезно не ограничится, предложенные ПОШЛИНЫ, которые должны вступить в силу 4 МАРТА, действительно вступят в силу, как запланировано... Китай также будет обложен дополнительной пошлиной в 10% с этой даты
Новая пошлина на Китай добавится к 10%, которую Трамп ввел в начале месяца, когда приостановил пошлины на Канаду и Мексику. Пошлины в 25% будут касаться всех товаров из Канады и Мексики, за исключением энергетических продуктов из Канады, на которые будет введена пошлина в 10%.
Эти угрозы Трампа по пошлинам вызвали падение финансовых рынков: канадский доллар, мексиканский песо и юань снизились в цене, а индекс доллара вырос. Цена на нефть также достигла максимальных показателей.
На заседании кабинета в среду Трамп, вероятно, совместил пошлины на Северную Америку, связанные с наркотрафиком и незаконной миграцией, с другими пошлинами, которые его администрация хочет ввести против других стран.
"Дата взаимных пошлин 2 апреля останется в силе", - написал Президент.
Напомним
Трамп анонсировал ввести 25-процентные тарифы на импорт из Европейского Союза, заявив, что блок "был создан для того, чтобы ограбить Соединённые Штаты".
Ожидаемые от Трампа пошлины на сталь и алюминий повлияют на миллионы тонн импорта - Bloomberg01.02.25, 10:19 • 57119 просмотров