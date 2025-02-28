У відповідь на мита США, ЄС готує "взаємні тарифи" на сталь і алюміній

Між Євросоюзом і США триває торгове протистояння. Під час державного візиту до Португалії президент Франції запевнив, що Євросоюз запровадить "взаємні тарифи" на сталь і алюміній у відповідь на заходи, обіцяні президентом США Дональдом Трампом.

Передає УНН із посиланням на AFP, Les Echos та Le Monde.

ЄС планує запровадити "взаємні мита" на сталь і алюміній, заявив президент Франції Еммануель Макрон реагуючи на майбутнє введення Сполученими Штатами 25% митних зборів на європейську продукцію.

- сказав Еммануель Макрон на спільній прес-конференції в Порту з прем’єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро.

Якщо на початку квітня, як було оголошено, мита на європейську продукцію будуть на такому рівні, європейцям доведеться реагувати. .. Ми не повинні бути слабкими перед обличчям цих заходів. .. Звичайно, Європі доведеться відреагувати, застосувавши тарифи, у тому ж розмірі чи подібному.

Доповнення

Напередодні в Кейптауні, ПАР, з нагоди зустрічі міністрів фінансів G20 міністр економіки Франції Ерік Ломбард також запевнив, що ЄС "зробить те саме", якщо "американці збережуть підвищення мит".

Навіть якщо це невигідно загальним інтересам, ми також повинні захищати свої інтереси та інтереси країн Союзу

Власне, це те, що ми сказали міністру Скотту Бессенту" на зустрічі міністрів фінансів країн "G7", в якій міністр фінансів США взяв участь у режимі відеоконференції, також у Кейптауні, - сказав французький міністр.

Що стосується мит, у нас є баланс. Сполучені Штати хочуть, щоб ми знову про це поговорили, і ми це зробимо