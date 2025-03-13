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Трамп угрожает ЕС 200% пошлиной на вино из-за тарифов на американский виски

Киев • УНН

 • 17449 просмотра

Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на европейские вина, если ЕС не отменит 50% пошлину на виски из США.

Трамп угрожает ЕС 200% пошлиной на вино из-за тарифов на американский виски

Президент-республиканец разъярен новым 50% тарифом ЕС на американский виски.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Дональда Трампа на сайте Truth.

В ответ на таможенные тарифы США на сталь и алюминий, Европейская комиссия вводит контр-пошлины на американские товары на сумму 26 миллиардов евро (28 миллиардов долларов). Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что введет 200-процентные пошлины на все вина и другие алкогольные продукты из Европейского Союза, если ЕС не отменит свое решение.

Европейский Союз, один из самых враждебных и злоупотребляющих налоговых и тарифных органов в мире, который был создан с единственной целью получить выгоду от Соединенных Штатов, только что ввел 50% пошлину на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, игристые вина и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС. Это будет очень хорошо для компаний-производителей вина и игристых вин в США

- говорится в сообщении Трампа.

Напомним

Введены 25% пошлины США на импорт стали и алюминия, что влияют на союзников и экономических соперников. Alcoa Corp предостерегает об угрозе рабочим местам и росте цен.

Европа отвечает пошлинами Трампу: среди товаров тарифного списка - женские пеньюары и куриные крылышки12.03.25, 13:24 • 18971 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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