14 листопада в Україні діятимуть графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Завтра в частині України цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1,5 до 3 черг, передає УНН.

Як 14 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Зауважимо, що одна черга - чотири години без світла, тож завтра без світла доведеться просидіти від 6 до 12 годин.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців - резюмували в Укренерго.

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