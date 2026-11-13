14 листопада в Україні діятимуть графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
Укренерго запровадить погодинні відключення для всіх споживачів на 1,5–3 черги. Причина — пошкодження енергосистеми після атак.
Завтра в частині України цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1,5 до 3 черг, передає УНН.
Як 14 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
Зауважимо, що одна черга - чотири години без світла, тож завтра без світла доведеться просидіти від 6 до 12 годин.
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень13.11.26, 19:37 • 5738 переглядiв