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14 листопада в Україні діятимуть графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Укренерго запровадить погодинні відключення для всіх споживачів на 1,5–3 черги. Причина — пошкодження енергосистеми після атак.

14 листопада в Україні діятимуть графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Завтра в частині України цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1,5 до 3 черг, передає УНН.

Як 14 листопада діятимуть планові відключення електроенергії: 

• для промисловості  –  графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Зауважимо, що одна черга - чотири години без світла, тож завтра без світла доведеться просидіти від 6 до 12 годин.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців 

- резюмували в Укренерго.

Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень13.11.26, 19:37 • 5738 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна