14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
«Укрэнерго» введет почасовые отключения для всех потребителей на 1,5–3 очереди. Причина — повреждение энергосистемы после атак.
Завтра в части Украины круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 1,5 до 3 очередей, передает УНН.
Как 14 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра без света придется просидеть от 6 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю13.11.26, 19:37 • 7972 просмотра