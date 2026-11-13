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14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Киев • УНН

 • 578 просмотра

«Укрэнерго» введет почасовые отключения для всех потребителей на 1,5–3 очереди. Причина — повреждение энергосистемы после атак.

14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Завтра в части Украины круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 1,5 до 3 очередей, передает УНН.

Как 14 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии: 

• для промышленности  –  графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра без света придется просидеть от 6 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев 

— резюмировали в Укрэнерго.

Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю13.11.26, 19:37 • 7972 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина