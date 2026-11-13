Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как сообщили в компании, энергетики четыре суток возвращали свет более чем 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад.

Повреждены не только местные сети. Россия атакует и высоковольтные сети "Укрэнерго", по которым электроэнергия поступает в область. Из-за этого "Укрэнерго" приходится применять экстренные и стабилизационные отключения - добавили в ДТЭК.

При этом, как отметили в компании, есть и другая проблема — когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни ежедневно.

Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию