$45.380.0650.340.14
ukenru
17:37 • 7962 просмотра
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю
16:22 • 4002 просмотра
Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
15:50 • 16484 просмотра
Генерал СБУ Дука призвал Раду создать ВСК для расследования причастности руководства НАБУ и САП к коррупции
15:38 • 16718 просмотра
Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
15:19 • 11305 просмотра
"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф
15:16 • 14920 просмотра
Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
13:33 • 21291 просмотра
"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
13:16 • 18604 просмотра
Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии
12:59 • 15205 просмотра
В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа
13 ноября, 12:25 • 15363 просмотра
После новых сбоев ограничение скорости Starshield сохраняется, чётких объяснений нет - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
7м/с
94%
737мм
Популярные новости
Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны13 ноября, 10:06 • 10279 просмотра
В кремле ожидают новый раунд мирных переговоров "достаточно быстро"13 ноября, 10:34 • 9952 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 24255 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира12:48 • 27242 просмотра
Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля14:34 • 14197 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира12:48 • 27353 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 38430 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 40242 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 38185 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 38984 просмотра
Актуальные люди
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Эстония
Реклама
УНН Lite
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 1222 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 24356 просмотра
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 27044 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 27760 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 27257 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Отопление
SpaceX Starship

Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю

Киев • УНН

 • 8014 просмотра

Энергетики за четыре суток вернули свет 203 тысячам семей. Массовое включение техники после отключений приводит к возникновению сотен новых аварий ежедневно.

Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как сообщили в компании, энергетики четыре суток возвращали свет более чем 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад.

Повреждены не только местные сети. Россия атакует и высоковольтные сети "Укрэнерго", по которым электроэнергия поступает в область. Из-за этого "Укрэнерго" приходится применять экстренные и стабилизационные отключения 

- добавили в ДТЭК.

При этом, как отметили в компании, есть и другая проблема — когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни ежедневно.

Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию11.11.26, 20:51 • 22573 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Взрывы
Тарифы
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
Укрэнерго