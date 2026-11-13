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Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 100 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 14604 перегляди

Генштаб повідомив про 243 боєзіткнення та 3023 дрони-камікадзе противника. На Покровському напрямку знищено 101 окупанта.

Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 100 окупантів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 243 бойові зіткнення. Як повідомили у Генштабі, за попередніми підрахунками, українські військові на Покровському напрямку сьогодні ліквідували 101 окупанта, ще 23 - поранили, передає УНН.

Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3023 дрони-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Глушківки.

Чотирнадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали десять ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік Миколайпілля і Новопавлівки. 

Сорок сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два ворожі штурми тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 101 окупанта, 23 - поранено; знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Генштаб повідомив про 168 боїв і понад 5 тисяч дронів за добу: де на фронті найгарячіше13.11.26, 00:45 • 4148 переглядiв

Антоніна Туманова

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