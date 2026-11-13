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Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб

Киев • УНН

 • 15748 просмотра

Генштаб сообщил о 243 боевых столкновениях и 3023 дронах-камикадзе противника. На Покровском направлении уничтожен 101 оккупант.

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб

В общей сложности с начала этих суток на фронте произошло 243 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе, по предварительным подсчётам, украинские военные на Покровском направлении сегодня ликвидировали 101 оккупанта, ещё 23 — ранили, передаёт УНН.

Противник нанёс 44 авиационных удара, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, привлёк для поражения 3023 дрона-камикадзе и осуществил 1775 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск 

— говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, сбросили две управляемые авиабомбы и осуществили 25 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в направлении населённого пункта Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели одно штурмовое действие, атакуя в направлении Глушковки.

Четырнадцать попыток захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении вблизи Грековки и в направлении населённых пунктов Новоплатоновка, Дружелюбовка, Зелёная Долина, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться в направлении Николаевки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал вблизи Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали десять вражеских штурмов: в районах населённых пунктов Константиновка, Русин Яр и в направлении Миколайполья и Новопавловки. 

Сорок семь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться неподалёку от населённых пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Водянское, Доброполье, Молодецкое и в направлении населённых пунктов Кучеров Яр, Золотой Колодец, Ганновка, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Два вражеских штурма продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидирован 101 оккупант, 23 — ранены; уничтожены 43 единицы автомобильной техники, одно специальное средство, один пункт управления БПЛА и 14 укрытий противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, три орудия, один пункт управления БПЛА и 57 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 100 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в направлении Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Верхней Терсы, Малой Токмачки и в направлении населённых пунктов Егоровка, Копани, Горькое. Ещё три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты провели пять штурмовых действий в направлении Новоандреевки, Юрковки, Павловки и Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не осуществляли.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о 168 боях и более 5 тысячах дронов за сутки: где на фронте самые ожесточённые бои13.11.26, 00:45 • 4150 просмотров

Антонина Туманова

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